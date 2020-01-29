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29 января 2020, среда, 17:01 585
Медицина 2020-01-29T17:08:35+02:00
Українські Новини
В Украине высокий риск инфицирования пациентов при переливаниях крови в госбольницах, – Вахненко

В Украине высокий риск инфицирования пациентов при переливаниях крови в госбольницах, – Вахненко

Сергей Паламаренко
Лариса Вахненко, ПоКроВа, Александр Шмило, Всеукраинское общество гемофилии, Донорство крови, Переливание крови
Асcоциация бескорыстного донорства крови
Асcоциация бескорыстного донорства крови "ПоКроВа". Фото: ngopokrova.org.ua

В 2012 году Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Украине 22 млн долларов на укрепление мощности Национальной службы крови, однако донорство по-прежнему не развито, а риск инфицирования пациентов при переливаниях очень высок.

Об этом в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "УНИАН" заявила президент международной общественной организации "Асcоциация бескорыстного донорства крови "ПоКроВа" Лариса Вахненко.

"Под программы крови были отпущены неимоверные деньги. В 2012 году Агентство США по международному развитию (USAID) по программе укрепления мощности Национальной службы крови, мониторинга ситуации с безопасностью, улучшения функционирования референс-лаборатории выделило 22 млн долларов. Где эти деньги? Донорство так и не развито, вопрос безопасности крови не решен", - подчеркнула эксперт.

Вахненко отметила, что в украинской государственной сфере здравоохранения нет никакого порядка, а статистика не ведется.

"Мы не знаем, сколько у нас людей вообще в Украине, не знаем, потребности лечебных учреждений - сколько нужно доноров и сколько их потенциально есть в каждом городе. Министерство здравоохранения не ведет статистику. Нет гарантий обеспечения населения нужными препаратами. Кровь переливает кто и как попало. У нас Служба крови - как корабль, который без капитана и мотора просто болтается на воде посреди океана, совершенно неуправляемый. Вот такая сейчас Служба крови", - сказала она.

Вахненко также акцентировала внимание журналистов на большом количестве осложнений у пациентов, появляющихся в результате переливаний крови.

"Наша организация уже больше 20 лет воюет с Минздравом для того, чтобы у нас наконец было генетическое тестирование крови на европейском уровне. Но воз и ныне там. Я работала в институте, где делается трансплантация органов. Представьте себе: делается трансплантация печени человеку, который переболел гепатитом, и мы ему вливаем кровь с гепатитом. Были и такие случаи. Но их никто не фиксирует. Минздрав не следит за этим. Хорошо, что есть частный фракционатор и качественные препараты. Нужно в первую очередь, обеспечивать ими население Украины", - резюмировала эксперт.

В свою очередь, председатель правления Всеукраинского общества гемофилии Александр Шмило заявил, что в Украине 98% больных гемофилией были заражены гепатитом С во время переливания крови и препаратов в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. По его словам, государство пытается замалчивать это, чтобы не спровоцировать скандал.

"У нас по стране на огромное количество станций, где заготавливается кровь, всего лишь 2 частные. Действительно, там инфицирование препаратами остановлено. Там стоит новое современное оборудование. Надо снять шляпу перед бизнесом, что сделаны шаги по устранению такой опасности, как инфицирование препаратами. Это здорово. Поэтому, конечно, должно быть вхождение частных предприятий в отрасль заготовки крови", - заключил Шмило.

Больше новостей о: Лариса Вахненко ПоКроВа Александр Шмило Всеукраинское общество гемофилии Донорство крови Переливание крови

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