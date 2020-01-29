Экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар, комментируя тотальный запрет на ввоз книг из Российской Федерации, констатировал, что Украина уже 3 года живет под культурными самосанкциями, которые сама же против себя и ввела.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Сегодня не только скорбный день Памяти по Героям Крут. Сегодня еще и третья годовщина самого позорного и вредного для отечественной науки и образования решения прошлого состава парламента - о тотальном запрете на ввоз книг из России.

К сожалению, этот вопрос до сих пор вместо ужаса осознания вызывает дискуссии в нашем обществе. Свое мнение я выразил 3 года назад на простом примере, которым попытался показать как работают культурные самосанкции со стороны.

Привожу свой текст 3-летней давности целиком:

Kukhar Mykhailo, January 27, 2017

А вы знаете... почему на албанском почти невозможно найти современной научной литературы?

Потому что:

Албания бедная страна: ее среднедушевой ВВП меньше украинского и молдавского - в бюджете вечный дефицит - не до книгоиздания за государственный счет.

Чтобы издать современный учебник по биохимии для университета - нужно купить права, заплатить за перевод с английского или французского и затем напечатать - ни одно частное издательство не потянет такой проект - поэтому в Албании последние 25 лет нет ни одного факультета биологии и химии.

В Албании нет ни одной бизнес-школы: в обязательный курс МВА входит 200 книг от макроэкономики до маркетинга. На албанский из них переведено лишь 4. Поэтому почти все менеджеры верхнего и среднего звена в Албании - наемники иностранцы. Албанцы в своей стране в основном рабочие...

Но так было не всегда. Дело в том, что исторически так сложилось, что почти 100% населения Албании неплохо, а чаще очень даже хорошо владеют итальянским языком (с Италией у Албании общая граница). Итальянский - один из восьми "мировых языков" (вместе с английским, испанским, португальским, немецким, французским, китайским, русским) - на которые переводятся практически все современные научные художественные и технические издания.

Италия тратила и тратит на перевод этих книг с других мировых языков - миллиарды в год, которые Албания никогда, конечно же, не сможет позволить себе потратить...

Когда у вас 100% населения владеет одним из мировых языков -- это огромное конкурентное преимущество для страны! И раньше, Албанцы читали эти книги на итальянском. Но 25 лет назад одно албанское книжное издательство с целью увеличения своей прибыли, пролоббировало в парламенте запрет на ввоз книг из Италии...

Разумеется, это албанское издательство не хотело, конечно же, чтобы албанские дети становились с каждым годом все менее образованными - просто так получилось...

P.S. Этот пост не об Албании, как вы уже догадались. Этот пост не о новой волне потивопоставления языков, что идет сейчас в интернете. Это пост человека, чьих детей лишили даже технической возможности читать интересующие их книги на одном из двух языков, которыми они в совершенстве владеют...

Депутатов за закон этот критиковать не буду - это бессмысленно. А вот к инициатору этого средневекового запрета отношение свое выражу просто.

P.S.S. Мне некоторые тут возразили, что это из-за российского лже-исторического и "патриотического" дерьма. Мой ответ прост: насколько мне известно, СБУ еще 3 года назад запретило ввоз книг Дугина, Старкова, Хазина и прочих евразийцев. И это не вызывает во мне никаких возражений. Сам на дух не пререноша это дерьмо.

Но так по-большевистски, тотально запретить все книги... Запрещайте Дугина - но учебники-то по химии и программированию за что?! Неужели не понятно, что наши дети без современных книг уже через 5 лет такого запрета будут менее конкурентноспособны и образованы, чем русские во всех профессиях? Детей-то за что?