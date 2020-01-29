Нобелевский комитет "сделал" Ивана Франко гражданином России

Нобелевский комитет, который номинировал Ивана Франко в 1916 года, его местом проживания назвал Российскую Федерацию. Об этом написал директор музея им.Франко во Львове Богдан Тихолоз.

"На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином ... Российской Федерации. Именно так определено страну (country), из которой происходил номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году", - говорится в сообщении.

Скриншот: nobelprize.org

Отмечается, что Франко действительно был номинантом на премию, однако получить ее при жизни деятель так и не успел. Одной из причин является его преждевременная смерть.

В Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине - в частности, в Киеве и Одессе) он бывал лишь несколько раз, а также находился во Львове во время русской оккупации Первой мировой войны (в 1914-1915 гг.).

"Однако никогда, повторяю - никогда! - страной проживания Ивана Франко ни была Россия (в каких политических формах ее существования), - подчеркнул Тихолоз.

Напротяжении всей жизни Франко был жителем края Дунайской империи - Королевства Галиции и Лодомерии (то есть Галиции и Волыни).

"Поэтому, даже по чисто формальным критериям, страна (country) Ивана Франко - это отнюдь не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)", - отметил директор музея.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году во Львове умерла правнучка Ивана Франко Надежда Франко.