Новый Президент ПАСЕ будет способствовать большей вовлеченности в диалог с парламентами стран, – Левочкина

Член Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозионная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юлия Левочкина считает, украинской делегации было бы целесообразно выйти с инициативой создания диалоговой площадки между украинской и российской делегациями в ПАСЕ, между парламентами двух стран ради достижения мира.

Об этом она заявила в коментарии телевизионному каналу "112 Украина".

По словам Левочкиной, новый Президент ПАСЕ представил видение по модернизации деятельности Ассамблеи.

"Во-первых, речь о синергии и кооперации между институциональными органами Совета Европы – Ассамблеей, Советом Европы и Генеральным секретарем. Он говорит о триалоге. Во-вторых, новоизбранный президент хочет, чтобы Ассамблея была лучше услышана странами-членами, чтобы члены Ассамблеи и ее докладчики больше ездили с миссиями, встречались с национальными парламентами с тем, чтобы происходил более качественный обмен мнениями, мыслями, идеями, стандартами. Он видит Ассамблею более открытой, более интерактивной с национальными парламентами", – сказала она.

"Убеждена, что украинская делегация должна использовать открывающиеся возможности для диалога с российскими и европейскими коллегами. Мы должны повысить роль парламента в процессе восстановления мира в Украине", – резюмировала Левочкина.

Очередная сессия ПАСЕ начала свою работу 27 января и продлится до 31 января. На ней впервые представлена делегация Верховной Рады 9-го созыва.