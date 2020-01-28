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28 января 2020, вторник, 18:26 34
Судебная власть 2020-01-28T18:26:21+02:00
Українські Новини
Дело "черной бухгалтерии": суд возобновил расследование против экс-нардепа Калюжного (ПР) и его брата

Дело "черной бухгалтерии": суд возобновил расследование против экс-нардепа Калюжного (ПР) и его брата

Елизавета Кесельман
Виталий Калюжный, Партия регионов, возобновление дела, черная бухгалтерия Партии регионов
Калюжный. Фото: nnils.livejournal.com
Калюжный. Фото: nnils.livejournal.com

Высший антикоррупционный суд утверждает, что Партии регионов должны подчиняться следствиям против бывшего депутата Верховного Рады от Партии регионов.

Высший антикоррупционный суд утверждает, что Партии регионов должны подчиняться следствиям против бывшего депутата Верховного Рады от Партии регионов. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Таким образом, от 7 мая 2018 года было открыто судебное разбирательство по особо важным делам.

Калюжные подозреваются в преступлениях по ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 368-2; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 369 Уголовного кодекса.

Дело было прекращено из-за розыска подозреваемых.

Во время суда было установлено, что Калюжные не получили сообщения о подозрении и не имели статуса подозреваемых по состоянию на 07.05.2018, в связи с этим следственный судья пришел к выводу, что следователь не имел оснований для вынесения постановления о приостановлении досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Россия отказала Украине в выдаче подозреваемого по делу "черной бухгалтерии" ПР экс-депутата Рады Калюжного.

28 сентября 2017 года сотрудники Генеральной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у фигурантов дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов и заочно сообщили о подозрении братьям Калюжным.

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