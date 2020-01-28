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  • На ММК им. Ильича обнаружили ряд нарушений: представители предприятия пытаются уйти от ответственности
28 января 2020, вторник, 17:10 27
Общество 2020-01-28T17:11:25+02:00
Українські Новини
На ММК им. Ильича обнаружили ряд нарушений: представители предприятия пытаются уйти от ответственности

На ММК им. Ильича обнаружили ряд нарушений: представители предприятия пытаются уйти от ответственности

Валерия Драгомирова
Егор Фирсов, Ринат Ахметов, Отвалы шлака, Промышленные отходы, ММК им. Ильича
Шлаковый отвал. Фото:
Шлаковый отвал. Фото: "УП"

20 января Государственной экологической инспекцией начато внеплановую проверку ЧАО "ММК им. Ильича" (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича). В ходе проверки инспекторы обнаружили ряд нарушений, а представители предприятия пытаются уйти от ответственности. Об этом пишет исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в своем блоге на "Украинской правде".

По словам Фирсова, основанием проверки было обращение физического лица, которое пожаловалось на ненадлежащее хранение промышленных отходов (отвалы шлака).

"Напомню, что плановые проверки проводить в зоне ООС запрещено. То есть, уже более 5 лет предприятия не проверяются планово. Но, к сожалению, некоторые предприятия не используют это время на модернизацию, и даже более того - не допускают даже проверки по жалобам граждан", - пишет Фирсов.

В ММК им. Ильича инспекторов допустили к проверке.

При осмотре на местности земельных участков, заявленных в обращении гражданина установлено, что промышленные отходы: шлаки доменные гранулированные для строительства (4 класс опасности) и шлаки сталеплавильные мартеновские рядовые для дорожного строительства (4 класс опасности) хранятся с нарушением ст. 33 Закона Украины "Об отходах".

А именно, места хранения отходов не определены органами местного самоуправления (несанкционированное размещение), не учтены требования земельного и природоохранного законодательства, не обеспечена экологическая безопасность их хранения.

Фирсов отметил, что для расчета размера вреда, обусловленного засорением, необходимо определить площадь замусоренных земельных участков. И именно в этом вопросе инспекторы столкнулись с противодействием со стороны предприятия.

"Итак, когда инспекторы обнаружили нарушения, представители предприятия пытаются уйти от ответственности. Сейчас проверка юридически еще продолжается и будет продолжаться до 31 января, но, фактически, уже остановлена", - написал Фирсов.

Фирсов призвал руководство предприятия, а также владельца бизнеса - Рината Ахметова не мешать осуществлять экологический контроль.


Ранее в СМИ писали, что на "ММК им. Ильича" запустили МНЛЗ стоимостью 150 млн долларов.

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