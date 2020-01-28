Игорь Петриченко: инициатива ввести НДС для цифровых услуг наносит колоссальный вред экономике

Экономист Игорь Петриченко объяснил, почему инициатива ввести НДС для цифровых услуг несет колоссальный вред экономике. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Широкой публике не совсем понятно, какой вред на самом деле несет инициатива НДС для цифровых услуг.

В Украине тысячи людей, как физ лица, генерируют валюту для страны, торгуя на разных западных площадках. Только на Етси более 6000 магазинов, созданных украинцами. На таких площадках есть внутренняя реклама, которая попадает под это закон, ну и естественно, Гугл и ФБ - основные источники лидов.

Западный мир работает не так как Украина. Там товар ничто, маркетинг все. до 50% стоимости товара, могут составлять расходы на рекламу.

Приведу пример одной площадки, где у меня есть успешный опыт. Хорошим считается соотношение 1 к 3, то есть 1 потраченный доллар в рекламу, приносит 3 доллара в продажах.

А теперь добавляем НДС и получаем соотношение 1 к 2.5.

Это существенно бьет по конкурентноспособности. Если сегодня украинцу нужно потратить 1000 долларов рекламы, чтобы продать на 3000 долларов, то в случае принятия такой инициативы, с таким же рекламным бюджетом, он получит 2500.

При чем, те, кто производит эти товары в Украине, не возвращают себе НДС, то есть, бюджет от них получает больше, чем если бы они оформились на 3й группе единого налога с НДС. Если говорить о тех, кто продает не украинские товары, они покупают товар в том же Китае, продают в США, а прибыль заводят в Украину.

Всех этих людей нужно на руках носить, а не бороться с их маржинальностью, которая все равно возвращается в Украину.