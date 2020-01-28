Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании

НАБУ обвиняет Олега Бахматюка в том, что он не построил фабрики в Хмельницкой и Херсонской областях, которые построены, открылись в 2013 году и ежегодно производят около 3,5 млрд яиц. Бахматюк и коллектив Группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к Президенту с просьбой остановить НАБУ и обещают массовые акции протеста, если давление на компанию не прекратится.





Компания также заявляет, что планирует массовые акции протеста в случае, если неправомерное давление со стороны НАБУ не прекратится: "Мы будем бороться за наши права. Мы будем вынуждены выводить людей на акции протеста. Мы будем стучать во все двери, чтобы нас услышали. Нам трудно бороться с системой, но мы не можем просто сидеть и смотреть, как разрушают нашу компанию. И мы надеемся, что, руководствуясь интересами государства, Вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все рамки здравого смысла".



Напомним, что 16 января НАБУ начало допросы 10000 работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявила пресс-служба агрохолдинга, причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника - он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.