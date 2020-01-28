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28 января 2020, вторник, 09:59 735
Экономика 2020-01-28T11:24:48+02:00
Українські Новини
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании

Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании

Татьяна Зотова
НАБУ, Укрлендфармінг, Олег Бахматюк, Бахматюк, Ukrlandfarming, Птицеводство, Яйца
Птицефабрика Фото: Укрлендфарминг
Птицефабрика Фото: Укрлендфарминг
НАБУ обвиняет Олега Бахматюка в том, что он не построил фабрики в Хмельницкой и Херсонской областях, которые построены, открылись в 2013 году и ежегодно производят около 3,5 млрд яиц. Бахматюк и коллектив Группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к Президенту с просьбой остановить НАБУ и обещают массовые акции протеста, если давление на компанию не прекратится.

Об этом стало известно из обращения к Президенту от имени СЕО и коллектива Группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг", опубликованного на официальном сайте Группы. В частности, в нем отмечается, что в конце декабря прошлого года по обращению НАБУ Генеральная прокуратура возобновила два дела двух-трехлетней давности против компании "Авангард", которые НАБУ тогда и расследовало и которые были закрыты.

"Мы построили еще в 2013 году два крупнейших в Евразии птицекомплекса по производству яиц полного цикла – "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области, а нас обвиняют в том, что их как бы не существует, что является абсурдом и полной бессмыслицей. Подобные обвинения демонстрируют полную некомпетентность лиц, открывали эти дела", – говорится в обращении. Речь идет о производстве № 52016000000000112 от 20.04.2016 г.. И № 52017000000000362 от 01.06.2017 г.., Закрыты в соответствии Генеральной прокуратурой Украины 06.12.2017 года и ГСУ ЧП 20.06.2018 года.

Действительно, фабрики, о которых говорится в открытых уголовных делах, птицекомплексы по производству яиц полного цикла мощностью 11,2 млн. кур-несушек "Авис" и "Чернобаевское", были построены еще в 2013 году. Птицекомплекс "Авис" в Хмельницкой области имеет годовую производственную мощность 1,616 млрд. яиц, а птицекомплекс "Чорнобаевское" в Херсонской области – 1,865 млрд. яиц. Между тем в обращении владельца компании и коллектива к президенту отмечается, что эти дела используются для давления на компанию, как и дела против VAB банка, допросы НАБУ 10 000 работников "Укрлендфарминг" и обыски на предприятиях.

В обращении говорится, что что заложником таких действий становится судьба 27 000 человек - работников компании. "Напоминаем о более чем 2,5 млрд грн, которые компания платит государству налогами, о 3 млрд грн, которые компания платит зарплатами. Напоминаем, что НАБУ, которое является потребителем крупных бюджетных ассигнований, фактически уничтожает тех, кто эти средства через наполнение бюджета им платит. А человек, который возглавляет этот орган, по мотивам личной мести, как он это не раз делал в отношении других лиц, использует НАБУ для уничтожения большие и важные для экономики Украины компании. И мы понимаем, что этот человек не остановится. Поэтому обращаемся к Вам, господин Президент, как к гаранту Конституции, гаранта наших прав, гаранта экономической безопасности страны: остановите гражданина Сытника, которой перешел границу здравого смысла в слепом желании мести, который манипулирует и использует силовую структуру в личных делах, идет вразрез с экономическими интересами нашего государства".

 



Компания также заявляет, что планирует массовые акции протеста в случае, если неправомерное давление со стороны НАБУ не прекратится: "Мы будем бороться за наши права. Мы будем вынуждены выводить людей на акции протеста. Мы будем стучать во все двери, чтобы нас услышали. Нам трудно бороться с системой, но мы не можем просто сидеть и смотреть, как разрушают нашу компанию. И мы надеемся, что, руководствуясь интересами государства, Вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все рамки здравого смысла".

Напомним, что 16 января НАБУ начало допросы 10000 работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявила пресс-служба агрохолдинга, причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника - он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.

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