Ученые из Томска создали прибор для лечения рака костей

Исследователи лаборатории медицинских материалов Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с компанией "ПромЭл"разработали и протестировали прибор "Феникс-2", который позволяет лечить рак костей. Об этом передает пресс-служба университета.

Отмечается, что при использовании "Феникса" сохраняется прочность костей, что уменьшает угрозу переломам, сохраняя их прочность.

"При его использовании доза химиопрепарата уменьшается вдвое, одновременно угнетение роста метастаз — выше в 3 раза", — указывают ученые.

Как сообщается, прибор нагревает опухоли на любой глубине и в строго ограниченных областях, подавляя их костер и метастазы. При воздействии на мягкие ткани используется нагрев в + 45-46 °C (гипертермия), и пациент может проходить лечение амбулаторно.

Также указывают, что при лечении рака костей необходима температура + 60 °C и выше (термоабляции), в этом случае воздействие происходит во время операции.

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