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27 января 2020, понедельник, 22:03 17
Жизнь 2020-01-27T22:04:07+02:00
Українські Новини
Ученые из Томска создали прибор для лечения рака костей

Ученые из Томска создали прибор для лечения рака костей

Елизавета Кесельман
Рак, Лечение рака, Рак костей, Лекарство от рака
Ученые.Исследования.Фото: pixabay
Ученые.Исследования.Фото: pixabay

Исследователи лаборатории медицинских материалов Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с компанией "ПромЭл"разработали и протестировали прибор "Феникс-2", который позволяет лечить рак костей. Об этом передает пресс-служба университета.

Отмечается, что при использовании "Феникса" сохраняется прочность костей, что уменьшает угрозу переломам,  сохраняя их прочность.

"При его использовании доза химиопрепарата уменьшается вдвое, одновременно угнетение роста метастаз — выше в 3 раза", — указывают ученые.

Как сообщается, прибор нагревает опухоли на любой глубине и в строго ограниченных областях, подавляя их костер и метастазы. При воздействии на мягкие ткани используется нагрев в + 45-46 °C (гипертермия), и пациент может проходить лечение амбулаторно.

Также указывают, что при лечении рака костей необходима температура + 60 °C и выше (термоабляции), в этом случае воздействие происходит во время операции.

Как сообщали Українські Новини, американские ученые изобрели серьги-контрацептивы.

Также ученые нашли новое лекарство от рака по принципу троянского коня.

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