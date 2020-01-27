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27 января 2020, понедельник, 20:57 71
Происшествия 2020-01-27T20:57:11+02:00
Українські Новини
Двукратного чемпиона по боксу в Никарагуа избили и ограбили по дороге в магазин

Двукратного чемпиона по боксу в Никарагуа избили и ограбили по дороге в магазин

Елизавета Кесельман
Бокс, Боксер, Никарагуа, Рикардо Майрога
У боксера травмировано плечо и есть трещина черепа.Фото: boxingscene
У боксера травмировано плечо и есть трещина черепа.Фото: boxingscene

Экс-чемпиона по боксу в двух категориях, по имени Рикардо Майрога, избили и ограбили в Никаргауа по дороге в магазин. Об этом передает BoxingScence.

В частности, спортсмена  ударили по голове, после чего отобрали все ценные вещи и мобильный телефон. В результате Майорга потерял сознание. Его обнаружил лежащим знакомый, который узнал его и доставил в больницу.

Медики диагностировали у боксера несколько переломов. Рентген показал, что у бывшего боксера трещины в костях.

Так, врачи предполагают, что процесс восстановления спортсмена может занять некоторое время. У него также травмировано плечо и есть трещина черепа.  Тем не менее, его уже выписали из больницы и отправили продолжать восстановление дома.

46-летний Рикардо Майорга свой последний бой провел 7 апреля 2018 года. Он провел 45 боев на профессиональном ринге и одержал 32 победы (26 нокаутом) при 11 поражениях и одной ничьей. Он был чемпионом мира в полусредней и первой средней весовой категориях.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса бой украинского боксера перенесли из Китая в США.

Ранее в США до смерти избили чемпиона по боксу среди юниоров.

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