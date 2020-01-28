Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус

Сегодня прямо с утра украинцев ошарашила новость, выданная по релизу государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". В Киеве выявлен случай коронавируса. Позднее, правда, медики уточнили, что обнаружен не тот штамм вируса, который сейчас распространяется в Китае.Между тем, в Китае от коронавируса погибли уже больше 80 человек. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло примерно до 2744, причем около половины из них – в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань. А по данным украинского Минздрава, более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли.Вслед за США, Иорданией, Францией, Японией и Россией, которые уже эвакуируют своих граждан из Китая, потихоньку просыпаются и украинские чиновники. Тот же Минздрав заявил, что диагностика возможного заболевания коронавирусом продолжается. Хотя пока их инициативы, наподобие измерения в аэропорту температуры тела у пассажиров рейсов из Китая, вызывают больше сарказма. Оперативная группа Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поручила Министерству финансов обеспечить дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием в случае выявления на территории Украины коронавируса. Дальше всех в гонке "способен удивлять" пробежала "Укрпочта", выдавшая на полном серьезе релиз, что никаких доказательств риска распространения нового коронавируса через перевозимые ею товары не зафиксировано. А украинские туроператоры продолжают продавать путевки в Китай. Как раз "горячее время" – освобождается куча туристических мест после эвакуации оттуда граждан других стран.Курс гривны развернулся. Пока непонятно – временный ли это тренд, или начались более серьезные тенденции. Но Нацбанк, который хладнокровно наблюдал, как искусственно с помощью ОВГЗ играют с курсом "нацвалюты" на повышение, сразу же бросился тушить обратную тенденцию. Уже утром доллар существенно подорожал в обменниках и на "сером" рынке. Начала опускаться гривна и на межбанке. НБУ начал продавать на межбанке доллар, а превышение продажи над покупкой составило 26,5 млн долл. Тем не менее, межбанк даже не заметил этих манипуляций и закрылся на отметке 24,6 грн\/долл. В конце концов и сам Нацбанк установил на вторник официальный курс на уровне 24,58 грн\/долл., подняв его сразу на 30 копеек. Очевидно, если разворот курса примет системный характер, эффективно бороться с ним центральному банку удастся с большим трудом.Соцсети обсуждали сегодня пожар в Минкульте Бородянского. Ведомство, отличающееся в последнее время жутко непопулярными инициативами по ограничению прав и свобод, не то, чтобы пылало, а скорее, слегка подымилось. Но даже это вызвало радость у пользователей соцсетей. Самой расхожей шуткой стало "Зеленский приказал Гончаруку разобраться с Минкультом и определиться с Бородянским, а не спалить их!". Видимо, в ведомстве пора задуматься о причинах такой "всенародной любви".В ходе выборов в ПАСЕ в руководство этой организации вошел и представитель Украины. Вице-президентом ассамблеи стал депутат из "Слуги народа" Мережко. А возглавил ПАСЕ бельгиец Рик Дамс.Сегодня "на слуху" оказались сразу два украинских олигарха. Александр Ярославский на совместной пресс-конференции с руководством "Укравтодора" заявил об амбициях взяться за украинские дороги. "100-200 млн долларов, возможно, 300 млн долларов" готов он инвестировать лишь за год. А другой олигарх – Ринат Ахметов – уже проинвестировал 200 млн евро в покупке принадлежавшего ранее бельгийскому королю особняка во французской Ривьере. Видимо, замена Роттердама льготными тарифами на солнечную энергетику идет впрок самому богатому украинцу. В компании олигарха уже подтвердили покупку шикарной виллы, на полном серьезе назвав ее "инвестицией". А в Украину идет непогода. Спасатели предупредили о сильном гололеде и тумане по всей территории страны уже во вторник.Александр Хорольский