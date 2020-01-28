Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус

Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35

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Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53