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27 января 2020, понедельник, 13:32 34
Общество 2020-01-27T13:33:34+02:00
Українські Новини
В Киеве возле станции метро "Крещатик" провалился тротуар

В Киеве возле станции метро "Крещатик" провалился тротуар

Таня Войтюк
Ремонт, обвал дороги, Крещатик, Метро, станция метро
Дыра на тротуаре. Фото: Вечерний Киев
Дыра на тротуаре. Фото: Вечерний Киев

Перед входом на центральную станцию метро "Крещатик" провалилась часть тротуара, передает "Сегодня".

Обвал произошел недалеко от выхода из подземки, на улицу Институтскую. На тротуаре образовалась внушительная яма и просела плитка. Территорию уже оградили предупреждающей лентой.


"На данный момент территорию оградили. Скорей всего, произошла проблема с подземными коммуникациями. Сейчас выясняем, что именно находится под землей и кому принадлежат коммуникации, над которыми провалился тротуар", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Там отмечают, что данная территория, – участок от улицы Ольгинской до Крещатика, – передана и находится на балансе Музея революции достоинства.

Провалившаяся плитка на тротуаре. Фото: Вечерний КиевПровалившаяся плитка на тротуаре. Фото: Вечерний Киев

Как сообщали Українські Новини, проблемы с плохимии дорогами и внезапно образовавшимися ямамами частая проблема. 

Ранее микроавтобус Volkswagen "утонул" в яме на Демеевской в Киеве.

Также в Святошинском районе Киева под троллейбусом провалился асфальт и он застрял в яме.

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