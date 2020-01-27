В Киеве возле станции метро "Крещатик" провалился тротуар

Перед входом на центральную станцию метро "Крещатик" провалилась часть тротуара, передает "Сегодня".

Обвал произошел недалеко от выхода из подземки, на улицу Институтскую. На тротуаре образовалась внушительная яма и просела плитка. Территорию уже оградили предупреждающей лентой.



"На данный момент территорию оградили. Скорей всего, произошла проблема с подземными коммуникациями. Сейчас выясняем, что именно находится под землей и кому принадлежат коммуникации, над которыми провалился тротуар", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Там отмечают, что данная территория, – участок от улицы Ольгинской до Крещатика, – передана и находится на балансе Музея революции достоинства.

Провалившаяся плитка на тротуаре. Фото: Вечерний Киев

Как сообщали Українські Новини, проблемы с плохимии дорогами и внезапно образовавшимися ямамами частая проблема.

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