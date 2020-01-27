подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 10:20 574
Политика 2020-01-27T10:42:51+02:00
Українські Новини
Квартиры в Киеве могут существенно подорожать, - прогноз

Квартиры в Киеве могут существенно подорожать, - прогноз

Николай Полищук
Новостройки. Фото: pixabay
Новостройки. Фото: pixabay

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы и пригорода может стремительно вырасти, а приток инвестиций в регионы - сократиться. Такие тревожные опасения высказывают специалисты Архитектурной палаты Украины, пишет Газета.ua.

В ближайшее время жилье в новостройках Украины существенно подорожает. Рост цен коснется квартир как в небольших городах, так и в мегаполисах. Об этом говорится в статье о новых нормах государственных строительных норм (ГСН), недавно введенных в Украине. В продуманные и нужные новые ГСН внесен один "токсичный" пункт 6.1.3, который фактически блокирует строительство доступного и комфортного жилья, уточняют специалисты.

Согласно нововведениям, максимально разрешенная высота строительства теперь будет зависеть от классификации населенного пункта и от количества населения, которое там проживает. Права определять этажность у общин не будет, объясняет председатель Архитектурной палаты Украины Александр Чижевский.

"Такие изменения приведут к росту цен на жилье в новостройках, ведь рынок уже не сможет предлагать украинцам доступные квартиры. Кроме того, пункт 6.1.3 ограничивает право общин по своему генплану привлекать новых жителей в города и развивать территории. Города могут остаться без инвестиций", - отмечает председатель Архитектурной палаты Украины.

"Если ограничить разрешенное количество этажей, у застройщиков не будет другого выхода кроме как увеличить цену за квадратный метр минимум вдвое, то есть на 40-50%. Так бизнес будет пытаться компенсировать свои расходы, а некоторые и откладывать запуски новых объектов. Многие из уже заявленных на 2020 год жилых комплексов могут просто не появиться", - объясняет Александр Чижевский.

Общественный активист Игорь Гец судится в Окружном административном суде Киева, чтобы опасная норма была отменена. 3 февраля 2020-го года суд начнет рассмотрение дело 640/11512/19. От решения суда будет зависеть дальнейшая судьба развития общин и останется цена на жилье доступной, уточняет господин Гец.

"От того, как закончится судебное разбирательство, зависит стоимость жилья в Киеве и пригородных зонах. Надеюсь, существенного повышения цен на жилье все-таки не будет, если суд примет решение в мою пользу", - отмечает истец.
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге
При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом
Новости
Минэкоэнерго за ограничение использования пластиковых пакетов с 2021 11:20
Полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена Альперина 11:14
В Киеве на металлобазе кран придавил молодого мужчину 11:11
Задымление в Минкультуры: пожарные эвакуируют людей 11:08
НБУ за четыре дня купил на межбанке $50 млн и продал $76,5 млн 10:52
больше новостей
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
В Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших 14:45
больше новостей
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 08:51
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok