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24 января 2020, пятница, 12:33 51
Происшествия 2020-01-24T12:39:13+02:00
Українські Новини
Водитель Porsche сбил полицейского во Львовской области

Водитель Porsche сбил полицейского во Львовской области

Василь Трухан
ДТП с полицейскими, Porsche
Фото ГУ НП во Львовской области
Фото ГУ НП во Львовской области

Полицейский госпитализирован из-за преднамеренного наезда на него автомобиля Porsche во Львовской области 23 января.  Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"На Львовщине открыто уголовное производство в отношении травмирования полицейского водителем-нарушителем", - сказано в сообщении.

23 января около 15:00 на автодороге "Киев - Чоп" в селе Гамалиевка Пустомытовского района сотрудник Управления патрульной полиции Львовской области остановил автомобиль Porsche Macan, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время проверки документов водитель автомобиля, 27-летний житель города Луцк, не выполнил законные требования полицейского и совершил на него наезд.

С телесными повреждениями полицейский был госпитализирован.

По данному факту следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщали Українські Ноини, полицейский, который патрулировал Львов на велосипеде, был госпитализирован из-за наезда автомобиля Suzuki на ул. Сечевых Стрельцов в центре Львова.

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