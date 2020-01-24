Член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский в декабре получил почти полмиллиона гривен зарплаты

Назначенный в июне 2019 года членом правления Акционерного общества "Українська залізниця" Марчин Целеевский в декабре минувшего года получил в виде заработной платы 493,627 тыс грн. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного перечня деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, представленных на официальном портале Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Исходя из предоставленных в НАПК Целеевским изменений в его декларацию, 5 декабря 2019 г. им по основному месту роботы (АТ "Укрзализныця", - ред) было получено в виде зарплаты 246,298 тыс грн.

А уже 20 декабря минувшего года к этой сумме добавились еще 247,329 тыс грн.

Более того, уже 3 января 2020 г. Марчин Целеевський получил в виде заработной платы от Укрзализныци еще 309,758 тыс грн.

Как информировали Українські Новини, пассажиров поезда "Запорожье-Бердянск" поразил новый сервис от "Укрзализныци" -прямо в вагоне из-под рамы окна выросли грибы.

Вместе с тем, в результате реформ на "Укрзализныце" вагоны с нефтепродуктами стали ездить в 2 раза медленнее, вследствие чего многие украинские автозаправки простаивали без топлива. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.