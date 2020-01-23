Месть бывшей жены: в Шотландии мужчина случайно обнаружил свою могилу на кладбище

В Шотландии, 75-летний житель города Форфар случайно обнаружил на кладбище могилу с собственным именем, которую, по его предположениям, могла установить его жена. Об этом пишет Metro.

В частности, 75-летний Алан Хеттел на кладбище случайно нашел установленное надгробие, на котором было написано его имя. Мужчине о таком решении никто не сообщил.

Алан предположил, что это сделала его бывшая жена, с которой он развелся более 26 лет назад, ведь на могильном камне указано и ее имя. Хеттел предполагает, что она купила участок и установила надгробие, чтобы их похоронили рядом.

"Я даже не хочу быть похороненным - я планирую, что меня кремируют", - отметил мужчина.

Алан добавил, что из-за выходки жены ему перестали звонить друзья, потому что подумали, что он мертв. Бывшая жена отказалась комментировать инцидент, а в администрации округа из-за конфиденциальности информации не сообщают, кто приобрел участок.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Израиле запустили приложение для поиска могил родственников на больших кладбищах, а в Харькове священник на джипе проехался по могилам на кладбище и посбивал памятники.