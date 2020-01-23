На Николаевщине масштабные поджоги камыша, а в Запорожье полиция поймала взяточницу

В Одесской области перевернулась фура с зерном

В Измаильской районе, на трассе Одесса–Рени произошло очередное ДТП, сообщает "odessa.net.ua". Недалеко от поворота дороги к пос. Суворово водитель "КамАЗа" нарушил ограничение скорости, из-за этого он не смог войти в поворот. В результате зерновоз перевернулся, а зерно рассыпалось вокруг. Водитель "КамАЗа" получил травмы. Этот участок трассы традиционно считается аварийным. Автомобилисты часто пропускают мимо глаз дорожные знаки, предупреждающие о крутом повороте. Такая халатность и приводит к ДТП.

Перевернутая фура. Фото: odessa.net.ua

В Одессе пьяные подростки крушили новогодние скульптуры и пытались драться с работниками парка

Сегодня ночью в Стамбульском парке Одессы нетрезвые подростки крушили новогодних оленей, сообщает "odessa.net.ua". Сотрудники "Муниципальной стражи" сделали хулиганам замечание, на что те попытались завязать драку и выхватить у них спецсредства. Утихомирить буянов удалось только газовым баллончиком. Вандалов задержали и передали полиции, впрочем, ГУНП эту информацию не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть – пока что об этом случае им ничего не известно.

Сумской предприниматель снес забор, который перекрывал сельскую дорогу

Сумской предприниматель Роман Ч., выполняя решение суда, добровольно снес забор, которым ранее перекрывал сельскую дорогу в селе Радьковка, Сумского района, сообщает "Ваш шанс". Обращалась с иском к предпринимателю в интересах Стецковского сельсовета прокуратура, из-за захвата им местной дороги. В сентябре 2019 Заречный суд обязал предпринимателя снести кирпичный забор и ворота, освободив дорогу. Предприниматель данное решение обжаловал. 14 января Сумской апелляционный суд оставил без изменений решение по делу Романа Ч.

Жестокое убийство за 50 гривен: зек забил до смерти старика

В селе Саржинцы Винницкой области произошло убийство. В доме нашли тело 91-летнего старика, который был жестоко убит, сообщает "20 минут". Правоохранители, проведя осмотр места преступления, выяснили, что преступник пробрался в дом разбив форточку. Сотрудники полиции установили, что преступник – 30-летний односельчанин погибшего, который в сентябре прошлого года освободился из тюрьмы. Четыре дня ему удавалось скрываться от правоохранительных органов. 22 января его задержали на столичном вокзале. Он рассказал следователям, что забрал у старика 50 гривен. Преступнику угрожает 15 лет ограничения свободы или пожизненное заключение.

В Запорожье полиция уличила во взяточничестве должностное лицоземлеустроительной организации (фото)

21 января правоохранители задержали начальницу одного из отделов государственного предприятия "Запорожский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" при получении взятки, сообщает "Миг". Чиновница требовала 20 тысяч гривен неправомерной выгоды за оформление и выдачу документов на приватизацию земельного участка, с внесением ведомостей в Государственный земельный кадастр. Подобная услуга предоставляется бесплатно. Фигурантку дела задержали сразу после получения 9 тысяч гривен и 400 долларов США. Продолжается досудебное расследование.

Полиция задержала взяточницу.

На Николаевщине фиксируют масштабные поджоги камыша

22 января, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области дважды выезжали на тушение пожаров плавней на открытых территориях, сообщают "Новости N". Первый пожар камыша и мусора площадью 500 кв. м ликвидировали в г. Первомайск. Второй - со значительно большей площадью 4, 9 га, гасили на берегу р. Южный Буг в г. Новая Одесса. В обоих случаях причиной пожаров стал поджог. Тушение осложнял порывистый ветер, под действием которого огонь быстро распространялся по сухой растительности. Благодаря принятым мерам пожарно-спасательных подразделений пожары ликвидированы, в частности, во втором случае, не допущено распространение огня на частные домовладения граждан.

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Попал прямо под колеса: в Днипре сбили ребенка

23 января в Днипре школьник попал под колеса автомобиля. Момент аварии попал на видео, сообщает "Наше Місто". Видно, что ребенок хотел перебежать дорогу в неположенном месте – на оживленном перекрестке. К сожалению, пока один автомобиль притормаживал перед перекрестком, другой ехал по своей полосе. Под его колеса и угодил пешеход. После удара ребенок продолжил лежать на асфальте. К нему сразу начали сбегать прохожие и водители из мимо проезжающих машин.

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Страшная авария под Днипром: водителя зажало в изувеченном микроавтобусе

23 январяв Петропавловском районе вблизи поселка Дмитровка Днепропетровской области произошла страшная авария, сообщает "Днепр час". Авария произошла с участием грузового автомобиля МАЗ и Mercedes Sprinter. По предварительной информации водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком. В результате происшествия водителя автомобиля Mercedes, мужчину 1994 года рождения, зажало в изувеченном транспортном средстве. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации с предварительным диагнозом - забойная рана левой надбровной дуги и синдром сжатия левой нижней конечности.