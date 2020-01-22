В Виннице водитель водил маршрутку "под кайфом", а в Днипре устроили самосуд над "охотником" за девушками

В Днипре на крупной взятке поймали полицейского.

В Днипре сотрудник полиции пообещал подозреваемому содействовать в изменении правовой квалификации в уголовном производстве на менее строгую за 12 000 грн, сообщает "Днепр час" (). 31-летний старший лейтенант полиции собирался получить неправомерную выгоду от фигуранта уголовного производства, начатого по факту хранения наркотиков. За смену части 2 статьи на 1, менее строгой санкции, он требовал от жителя Днепра 12 000 гривен. Средства полицейский получил двумя частями. Сразу после получения в собственном автомобиле второй - 7000 гривен - его задержали. Вещественные доказательства изъяты. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Днипре на крупной взятке поймали полицейского. Фото: dpchas.com.ua

В Днипре устроили самосуд над "охотником" за девушками

В Днипре компания молодых парней устроила жесткий самосуд над ночным "охотником" за девушками, сообщает "Днепр час". Около полуночи неизвестный мужчина начал преследовать молодую девушку. "Охотник" заблаговременно скрыл лицо шарфом так, чтоб видны были лишь глаза. Девушка не растерялась и попросила проходящих мимо парней провести ее домой. Но молодые люди несколько перестарались, решив выяснить у потенциального маньяка его намерения. Парни заступились за девушку и провели с обидчиком "воспитательную беседу". На опубликованной записи "герой" уже лежит на земле, а в ситуации разбирается прибывший патруль полиции.

На Днепропетровщине в гараже нашли почти 7 кг марихуаны.

Оперативники Никопольского отдела полиции Днепропетровской области в ходе документирования преступной деятельности группы лиц изъяли почти 7 кг подготовленной для употребления марихуаны .сообщает "Днепр час". На прошлой неделе правоохранители провели ряд санкционированных обысков на территории Никополя. В результате, в одном из гаражей полицейские изъяли крупную партию марихуаны, измельченной и подготовленной к употреблению. Владелец хранил измельченную коноплю в ведрах, пакетах и ​​ящиках. Все изъятое направлено на исследование. По данному факту возбуждено уголовное производство.

На Днепропетровщине в гараже нашли почти 7 кг марихуаны. Фото: Нацполиция Днепропетровщины

В Днипре произошел взрыв: все подробности происшествия.

21 января в одном из домов Днипра произошел взрыв. Свидетели сообщали по спецлинии 102 о том, что стекло посыпалось из окон на 3-м этаже и слышны крики людей, передает "Наше Місто". Как выяснилось, в одной из квартир дома человек, по его словам, решил взорвать на балконе петарды все вместе. В результате произошел взрыв такой силы, что он и девушка, которая находилась в это время неподалеку в комнате, получили тяжелые травмы. Мужчине оторвало руку, а у женщины открытая черепно-мозговая травма. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Взрыв в Днипре. Фото: nashemisto.dp.ua

Поезд на Азовское море шокирует условиями

Жительница Бердянска рассказала о негативных впечатлениях от поездки в поезде №116-П, который следует по маршруту "Киев-Бердянск", сообщает "Наше Місто". По словам женщины, температура воздуха в купе не отличается от уличной — при дыхании изо рта идет пар. Для того чтобы хоть как-то сохранить тепло, проводники наклеили на рамы окон несколько слоев скотча. Однако, эта мера оказалась безрезультатной. При этом пассажирка отметила, чтоб белье в поезде свежее и туалеты чистые, но оценить качество сервиса по достоинству невозможно из-за холода в вагоне.

Поезд на Азовское море. Фото: nashemisto.dp.ua

Наркобизнес в Николаеве крышевал полицейский (фото)

Правоохранители Николаевской области разоблачили шайку наркодилеров, сообщают "Николаевские новости". 35-летний николаевец с двумя 28-летними подельниками в заброшенном автогараже изготовляли амфетамин. Товар сбывали по своим проверенным каналам. На "черном рынке" один грамм этого зелья стоит 500 гривен. Оказалось, что прикрывал этот наркобизнес действующий работник полиции. Одного из фигурантов задержали в его доме, в жилье других провели обыски. Нашли 30 граммов амфетамина, а также оружие и боеприпасы.

На Сумщине задержали дерзкого грабителя, который более 2 часов издевался над старушкой

Происшествие произошло в поселке Воронеж Шосткинского района Сумской области, сообщает "Ваш шанс". О нем в полицию сообщил сын потерпевшей. Правоохранителям, которые прибыли по вызову, пенсионерка рассказала, что очень испугалась, когда увидела, как в дом вошел человек в маске и очках. Женщина выскочила во двор, но незнакомец догнал ее и затащил обратно. Уже в доме связал скотчем руки, заклеил рот и начал бить, требуя денег и водки. В нападающем потерпевшая узнала своего соседа. Умоляла освободить ее. Но тот продолжал издевательства, пока она не отдала ему последние 100 гривен. Получив желаемое, тот ушел, приказав никому ничего не рассказывать. За помощью пенсионерка сразу бросилась к сыну. В течение получаса полицейские задержали злоумышленника. Мужчине 45 лет, и он действительно живет по соседству с потерпевшей. Неоднократно привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений по отношению к пожилым односельчанкам. Деньги успел потратить на спиртное. За содеянное ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Кировоградская область: сотрудники лесного хозяйства незаконно вырубали дубы.

Правоохранители Кировоградской области выявили факт незаконной вырубки леса на территории одного из лесных хозяйств области. По данным следствия, сотрудники этого лесного хозяйства были причастны к вырубке многолетних насаждений ценной породы дуба первого сорта. Продолжаются следственные действия. Сумма убытков устанавливается, сообщает "Утренний город".

Сотрудники лесного хозяйства незаконно вырубали дубы. Фото: ugorod.kr.ua

Нанюхался до "чёртиков": в Виннице задержали водителя маршрутки под кайфом

В Виннице водитель маршрутного такси нанюхался наркотиков и поехал на работу – перевозить пассажиров, сообщает "20 минут". Патрульные остановили маршрутку, поскольку ее номерной знак был заляпан грязью. При общении с водителем инспекторы заметили у него признаки наркотического опьянения: зрачки не реагировали на свет, пальцы дрожали. Водителю предложили проехать в больницу для проверки. В организме 58-летнего водителя выявили амфетамин и канабис. На него составили протокол. Маршрутное такси эвакуировали на штрафплощадку.

Маршрутное такси эвакуировали на штрафплощадку. Фото: Патрульная полиция Винницкой областиВ Виннице водитель водил маршрутку "под кайфом"