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22 января 2020, среда, 20:33 6
СМИ 2020-01-22T20:33:25+02:00
Українські Новини
Сергей Щербина: с чего вдруг кто-то будет решать, какой я журналист?

Сергей Щербина: с чего вдруг кто-то будет решать, какой я журналист?

Анна Рудык
Сергей Щербина. Фото: facebook.com/shcherbinas
Сергей Щербина. Фото: facebook.com/shcherbinas

Журналист, руководитель проекта INSIDER Сергей Щербина считает, что любое усиление регулирования государством сферы медиа будет иметь негативные последствия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Почитал сравнительную таблицу к порождению сумрачного гения Минкульта - закону о дезинформации.

Новые лица и свежие идеи, как же. Живем по заветам Черномырдина - что не строим, получается или КПСС, или автомат Калашникова.

Господа, что за чушь вы несете? Какие съезды и региональные советы профессиональных журналистов? Какие дела про дисциплинарную ответственность?

С каких, простите, хренов, кто-то будет решать, какой я там журналист - профессиональный или не сильно? С каких хренов, например, мне с 10-ти летним стажем в профессии и карьерой от студента - вечернего редактора ленты и до главреда информационного агентства, идти кланяться к представителям определенных вами же организаций, чтобы меня приняли в ваш же комсомол и потом "пропесочивали на месткоме" по заявлению любого лица, которому что-либо стало обо мне известно, согласно вашему же закону?

Да сейчас, побежал волосы назад. Которых нет уже.

С каких хренов кто-то будет определять профессионализм журналистов, которые работают под моим началом? Это вообще-то я решать должен, какие они профессионалы. А не какая-то публика из НГО, удачно добежавшая со своими нездоровыми идеями всеми покомандовать.

PS Прошу считать, что я поучаствовал в публичных обсуждениях сего опуса 28-го числа.

PPS Давно здесь сидим, тактику прекрасно понимаю. Напихать в первичный проект невероятной херни, чтобы потом сделать пару шагов назад и продать в качестве компромисса. Так вот - любое усиление регулирования государством сферы медиа закончится большой бедой. Запомните этот твит.
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