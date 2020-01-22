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  • ГНС совершенствуется, чтобы повысить добровольность уплаты налогов, - Сергей Верланов на встрече с литовским бизнесом
22 января 2020, среда, 19:18 21
Политика 2020-01-22T19:18:14+02:00
Українські Новини
ГНС совершенствуется, чтобы повысить добровольность уплаты налогов, - Сергей Верланов на встрече с литовским б

ГНС совершенствуется, чтобы повысить добровольность уплаты налогов, - Сергей Верланов на встрече с литовским бизнесом

Анна Рудык

Главным фактором повышения добровольности уплаты налогов должны стать электронные сервисы. Государственная налоговая служба по глубокой поддержке европейских партнеров, в частности Литвы, ведет активную работу над их развитием и совершенствованием.

Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и представителями литовского бизнеса.

Глава ГНС ​​рассказал о работе и результатах деятельности обновленной налоговой службы, очертил дальнейшие шаги развития отношений с налогоплательщиками в Украине и инициативы, которые упрощают ведение бизнеса.

"Работа по реформированию Государственной налоговой службы продолжается. Сейчас работаем над совершенствованием услуг и сервисов. Новая ГНС стремится делать их более удобными для плательщика, развиваться, внедрять международные стандарты. Уже введена информационно-телекоммуникационная система "Электронный кабинет". Сейчас он является едва ли не самым популярным электронным сервисом. Поэтому следующие полгода мы будем его совершенствовать", - отметил Сергей Верланов.

Кроме того, во время встречи председатель ГНС отметил, что налоговая служба перезагружает систему аудита, и пообещал, что в этом году количество плановых проверок сократится еще на 20%. В свою очередь, усиление аналитической работы позволит повысить их результативность.

По словам главы ГНС, поддержка европейских партнеров в становлении новой налоговой службы является сверхважной. Сергей Верланов поблагодарил Литовскую Республику за помощь, в частности, за ведущую роль в реализации программы ЕС по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), одним из направлений которой является реформа налоговой службы в Украине.

Напомним, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов заявил, что в налоговой нет места для тех, кто рассматривает свою должность как средство для получения взяток и злоупотреблений. Каждые такие проявления будут жестко искореняться.
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