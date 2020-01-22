В Закарпатском санатории для Пэрис Хилтон построили вертолетную площадку и двухуровневый паркинг, - СМИ

Известная американская актриса, и наследница бизнес-империи Пэрис Хилтон стнет обладательницей расположенного в Закарпатье комплекса "Дереневская Купель после того, как нынешние владельцы санатория для завершения сделки выполнили уловия звезды, а именно: построили на территории комплекса вертолетную площадку, двухуровневый паркинг и "Пассаж" для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий. Об этом передает 24tv.ua.

Отмечается, что переговоры о покупке Закарпатского комплекса, Пэрис Хилтон ведет с лета 2019 года. Тогда звезда выставила дополнительные условия, на выполнение которых потребовалось несколько месяцев.

Хилтон рассчитывает закрыть сделку в начале весны, после чего инициирует съемки нового реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ.

Комплекс "Дереневская Купель". Фото: 24tv.ua

Известно, что обычно в апреле в "Дереневской купели" начинает цвести аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Хилтон настаивает, чтобы съемки стартовали именно в этот момент. Всего в ботаническом саду "Дереневской купели" собрано более пяти тысяч уникальных сортов и видов растений со всего мира.

Курорт на Закарпатье - не единственная покупка, которую хочет сделать в Украине Пэрис Хилтон. Она также заинтересовалась недвижимостью в Киеве. Свой выбор американка остановила на резиденции за 4,5 миллиона долларов в самом дорогом доме Киева - элитном жилом пространстве Linden, расположенном на Липках. Светской львице понравилась двухуровневая резиденция площадью 556 квадратных метров.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Пэрис Хилтон обручилась с американским актером украинского происхождения Крисом Зилкой.