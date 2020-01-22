Основатель "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 77-м году жизни из-за болезни

Легендарный актер, комик, сценарист, и основатель британского скетч-шоу "Монти Пайтон" Теренс Грехем Перри скончался на 77-м году жизни. Об этом рассказал его агент, передает ВВС Украина.

Родственники Джонса сообщили, что он умер после продолжительной болезни. У Терри Джонса была редкая форма деменции.

"Мы потеряли доброго, веселого, общительного, творческого и действительно любящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, неумолимый интеллект и чрезвычайный юмор дарили наслаждение бесчисленным миллионам шесть десятилетий", - говорится в сообщении семьи.

Родственники Терри Джонса надеются, что его работа с "Монти Пайтон", а также книги, фильмы, телепрограммы, стихи и другие произведения "будут жить всегда".

Майкл Пэлин из комик-группы "Монти Пайтон" называет Джонса одним из самых смешных писателей-исполнителей своего поколения.

"Терри был одним из моих самых близких, самых ценных друзей. Он был добрым, честным, готов помочь и привержен тому, чтобы жить на полную", - рассказал актер.

Терри Джонс появился в телесериале "Летающий цирк Монти Пайтона" и фильмах комик-группы как "Два сарае" Джексон, кардинал Бигглз и мистер Креозот.

Он был режиссером фильма "Священный Грааль" в 1975 году (вместе с Терри Гиллиама), а также "Смысл жизни" в 1983 году.

"Монти Пайтон" - это комик-группа из Великобритании, коллективное имя авторов комедийного шоу "Летающий цирк Монти Пайтона", британского телевизионного комедийного скетч-шоу.

Впервые вышло в эфир в 1969 году. Всего показали 45 серий шоу.

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