Юрий Николов: Законопроектом о легализации "игорки" предусмотрен очень большой процент проигрыша

Журналист проекта "Наші гроші" Юрий Николов на своей странице в Facebook выразил свое мнение по поводу легализации игрового бизнеса и некоторых положений законопроекта.

Раз, два, три, четыре, пять, начинаю телипать. Я уже практически дочитал до конца законопроект 2285-д о легализации игорки, принятый слугами народа в первом чтении. И я вам скажу, что это пи*дец. В нем так много всего плохого, что написать одну плахту текста – это вообще ниочем, лонгриды хоронят в себе кучу интимных подробностей. Поэтому я буду есть слона по частям, чтобы скотская суть 2285-д была как можно более очевидна. Следующие две недели – это последний срок, когда можно повлиять на парламентских упырей. Иначе закон будет принят, у Зеленского подмахнут, и привет – встречай легальный Лас-Вегас на каждой улице. В робкой надежде, что здоровые силы возьмут верх на мороком, сообщаю вам о пролоббированой группировкой Арахамии-Баума-К.Тимошенко норме в статье 23 законопроекта:

"Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менше ніж 90 (дев’яносто) відсотків".

Это означает, что в Украине разрешают игровые автоматы, в которых гарантированный прибыток салона составляет 10%. Ставите 100 гривен и спустя запрограммированное в игромате время – у вас уже 90. Потом 80, 70… И вот уже скоро ноль.

Большинство других игр, таких как видеопокер, устанавливают себе прибыток 2-3%. Даже у мировых игроматчиков нормой считается 5%.

Но мы ж Украина. Мы ж хотим подставиться как можно жестче. Нам же если не вставят поглубже – так и не ощутим пенетрации своей мазохистской «точкой джи».

Поэтому наши прекрасные нардепы вставляют нам 90%. Чтобы украинцы как можно быстрее спускали бабулесы на игровых автоматах, которых у нас будут устанавливать по одному на тысячу населения. То есть на Поздняках закон прямо разрешает поставить сотню автоматов. Я не шучу, это статья 42 того ж законопроекта.

И заметьте, даже в Роисси говорять о том, что новейшие автоматы программируются на 95% возврата. А у нас в законопроекте именно что приказывают ставить только новье, не старше 2019 г.в. И вот вопрос – какого ж игрохлама втащат в Украину?

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