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21 января 2020, вторник, 22:49 63 Документ
Общество 2020-01-21T23:12:00+02:00
Українські Новини
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист

"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист

Ольга Фандорина
Максим Микитась, Рейдеры

Рейдеры скандального экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася снова воспользовались черной схемой теневого нотариуса и в нарушение закона, а также вопреки запрету министра юстиции Дениса Малюськи сменили директора ПАО "Киевметрострой". Об этом сообщает Newsone со ссылкой на Светлану Крюкову.

"Вытащите кто-то из-под стола министра юстиции, поборовшего всех черных нотариусов на свете. Товарищ Микитась опять рейдернул "Киевметрострой". Нотариус сняла все запреты и переоформила документы. Втупую. Теперь там снова директор Микитася. Дело обрастает большим кешем и чиновниками высокого калибра. Министру Авакову быть наготове – ночью планируется рейдерский захват", – написала Крюкова.

В доказательство своих слов она опубликовала копии выписки из реестра за подписью нотариуса Татьяны Васильевны Змисловской. Согласно документом, руководителем "Киевметростроя" 4 января якобы был избран некий Константин Иванович Салий.

Отметим, что такие действия рейдеров являются не только нарушением постановления суда, которое прямо запрещало любые регистрационные действия по "Киевметрострою". Их действия – игнорирование прямого запрета Министерства юстиции и лично его главы Дениса Малюськи. Который при прошлой попытке рейдеров провернуть ту же черную схему с теневым нотариусом и внесением данных в Госреестр юрлиц, заблокировал эти действия. Своим указом №4296/5 от 28.12.2019 министр не только аннулировал решение нотариуса о внесении в реестр инициированных рейдерами изменений, но и запретил этому нотариусу вести деятельность.

А антирейдерская комиссия при Минюсте назвала действия рейдеров Микитася "серьезным нарушением" и "кричащим фактом". После того, как злоумышленники проигнорировали все решения Минюста и его главы, Малюське, в прошлый раз заявившему о том, что он не допустит рейдерского захвата "Киевметростроя", теперь снова придется вступать в борьбу с рейдерами и доказывать, "кто в доме хозяин".

Напомним, история с рейдерским захватом ПАО "Киевметрострой" началась 17 декабря, когда рейдеры Микитася при участии титушек провели незаконное собрание акционеров, где переизбрали набсовет и сменили законного директора предприятия. Суд наложил запрет на внесение данных сведений в Госреестр юрлиц из-за очевидной незаконности. Возмущенный коллектив предприятия вышел на акции протеста против рейдеров. После вмешательства министра Малюськи ситуация вернулась в законное русло, однако не желающие отступать рейдеры снова пошли в атаку.

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