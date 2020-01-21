В 2019 году количество погибших на производстве в Украине увеличилось на 17%

В 2019 году на производстве в Украине количество погибших достигло до 410, что на 17% больше, чем в 2018 году. Об этом говорися в сообщении Фонда социального страхования.

Отмечается, что в сравнении с 2018 годом, количество погибших возросло на 60 больше. Но в то же время количество травмированных прошлого года уменьшилась на 8.6% - 4394 против 4805 в 2018-м.

Фонд осуществляет выплаты для пострадавших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

"В частности, финансируется лечение всех прямых последствий страхового случая до восстановления здоровья или в течение всей жизни потерпевшего в случае определенной в этом нужды, прохождения курса оперативной реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений, проведение исследований и т.д.", - говорится в сообщении.

В частности, осуществляются следующие выплаты:

пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности; единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего; ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего; страховую выплату пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу; ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего; возмещения стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Мариуполе мужчину убило железобетонной плитой на металлургическом комбинате, и один пострадал.

Кроме того, в Николаеве, рабочий завода упал и разбился насмерть.