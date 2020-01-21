3 тыс. вместо 8 млрд гривен: ФГВФЛ не смог продать активы VAB Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провел аукцион по продаже пула активов ОАО "ВиЭйБи Банк". При стоимости лота оценочной стоимостью в 5,85 млрд гривен, не смогли продать даже в 5 раз дешевле: единственной сделкой стала продажа участка земли за 3 200 гривен. При этом бывший владелец банка Олег Бахматюк предлагал погасить задолженность банка перед бюджетом в размере около 8 млрд гривен.

Торги по голландской модели аукциона на площадке ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" по продаже активов "VAB Банка", которые выставил на продажу ФГВФЛ, завершились ничем. Лот, состоящий из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности предприятий агропромышленной отрасли, среди которых санаторий и имущественные комплексы, кондитерский цех и коммерческая недвижимость, не заинтересовал покупателей даже при условиях продажи по минимальной цене – за 1,17 млрд гривен при объявленной начальной стоимости лота в 5,86 млрд гривен.

Единственной сделкой стала продажа имущественных прав на участок земли в Закарпатской области площадью в 0,0024 га за 3 200 гривен. Об этом сообщил сам Фонд гарантирования вкладов на сайте ОАО "ВиЭйБи Банк".

Между тем государство может получить возврат долгов банка в объеме около 8 млрд гривен, что неоднократно предлагал бывший владелец "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк через механизм реструктуризации, но ответ на это предложение от Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов до сих пор не получил.

"ВиЭйБи Банк" (VAB Банк), имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде), был выведен с рынка вместе с большинством украинских банков во время так называемого "банкопада" - массовой ликвидации банков решением Нацбанка в 2014 году. Осенью прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается якобы нецелевого использования стабилизационного кредита "VAB Банком", хотя средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем НБУ и исключительно на выплаты вкладчикам. Сам экс-владелец банка выступает инициатором выплат кредита по согласованной с государством процедуре.