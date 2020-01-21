В Харькове поймали прокурора на взятке, а в Днипре сын подкинул взрывчатку родителям

В Харькове прокурора поймали на взятке $3,5 тысяч

В Харькове сотрудники Госбюро расследований задержали во время получения взятки в сумме 3,5 тысячи долларов местного прокурора, пишет "Время". Взятку он получил за свою позицию в судебных прениях, при назначении наказания за нанесение тяжких телесных повреждений. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Задержание харьковского прокурора на взятку. Фото: ГБР

В Сумах горел грузовик с опилками

20 января в 19:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Сумах, "Ваш шанс". Уже через 8 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горят опилки, которые находились в прицепе автомобиля DAF. Существовала угроза опрокидывания огня непосредственно на кабину автомобиля, а также припаркованный рядом автоподъемник. В 20:08 пожар был локализован и не допущено дальнейшее его распространение, в 21:51 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщает.

https://www.youtube.com/watch?v=cIg3W6iL0bo" frameborder="0" allowfullscreen>

В Николаеве ночью неизвестные ограбили продуктовый магазин

В Николаеве двое мужчин в масках ограбили магазин, передают "Новости N". Момент ограбления зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое в масках проникли в помещение и один из них бросился к кассе, а второй побежал к полкам с товаром. Наполнив свои карманы, воры направились к выходу. Отдельного внимания заслуживает один из злоумышленников — он так спешил что-нибудь украсть, что при входе не заметил ступеньку, споткнулся и упал.

https://www.youtube.com/watch?v=sfzZAJx8ONc" frameborder="0" allowfullscreen>

В Николаеве утром до смерти забили пожилого дворника

Сегодня около пяти утра неподалеку от остановки общественного транспорта ранние пешеходы увидели труп мужчины с явными признаками насильственной смерти, сообщают "Николаеские новости".Личность убитого сотрудники полиции установили сразу. Им оказался 61-летний дворник. Кто мог так зверски расправиться с этим человеком, установит следствие.

В Днипре автовор за ночь "почистил" три автомобиля

О том, что неизвестный пытается похитить вещи из автомобиля во дворе, сообщил спецлинии 102 неравнодушный житель Днипра, пишет "Днепр час". Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали похожего по приметам мужчину. У него обнаружили пакеты с аккумулятором, домкратом, "зарядками", очками, буксировочным тросом, магнитолой, элементами ГБО, фарами и двумя зимними куртками. Неподалеку находились три автомобиля с разбитым стеклом. На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу и доставили задержанного в участок.

Разбитое стекло машины. Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

В Днипре сын подбросил взрывчатку своим родителям

18 января, около полудня, в полицию Днипра позвонила женщина и сообщила, что ей и мужу угрожает родной сын. Он пришел в их квартиру, начал ссору, и угрожал взорвать дом неизвестным ей предметом, сообщает "Днепр час". Патрульные сразу же прибыли на место происшествия. Указанного мужчину задержали. Неподалеку квартиры заявительницы полицейские нашли предмет, похожий на взрывчатку. Женщина подтвердила, что именно им сын угрожал. Взрывотехники изъяли его на экспертизу. Предварительно — это запал от ручной осколочной гранаты с веществом, похожим на пластид.

Взрывчатка. Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Под Днипром молодой мужчина подорвался на гранате, убираясь в гараже

В Днепропетровской области мужчина подорвался на гранате, сообщает "Наше Місто". Инцидент произошел в Першотравенске. 38-летний мужчина вместе с товарищем проводили ремонтные работы в гараже, во время которых произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5. В результате владелец получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался. По данному факту открыто уголовное производство с пометкой "несчастный случай". Однако жена погибшего, считает, что это преступление, а не несчастный случай. Девушка требует справедливого расследования.

Выжили только 2 котенка: подробности жуткой аварии в Днипре

В Днипре произошло жуткое ДТП. Лоб в лоб столкнулись три машины. В результате двое человек погибло, передает "Наше Місто". По предварительной информации, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате водитель и пассажирка OpelOmega погибли на месте. Спасателям пришлось доставать тела погибших с помощью спецтехники. Водители двух других автомобилей получили травмы. Одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи. Отмечается, что в авто погибших смогли уцелеть лишь двое маленьких котят. Патрульные доставили их в коммунальное предприятие "Зооконтроль".

Авария в Днепре. Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Смертельное ДТП под Винницей: ребенок чудом уцелел

20 января под Винницей произошла жуткая авария, сообщает "20 минут". Авария произошла около пяти часов вечера неподалеку от поселка Десна. Следователи установили, что за рулем автомобиля "ЗАЗ" находилась 31-летняя жительница Винницы, "ВАЗом" управлял 39-летний житель Винницкого района. От полученных травм на месте скончалась 50-летняя пассажирка "ВАЗа". Водители обоих авто госпитализированы. Кроме водителя в автомобиле "ЗАЗ" находился 2х-летний ребенок. Девочку осмотрели врачи. Госпитализация ей не потребовалась.

Авария под Винницей. Фото: Национальная полиция