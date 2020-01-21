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21 января 2020, вторник, 16:08 460
Транспорт 2020-01-21T16:09:05+02:00
Українські Новини
Использование литых железнодорожных колес влечет подорожание перевозок, – эксперт

Использование литых железнодорожных колес влечет подорожание перевозок, – эксперт

Ирина Дорофейчук
Георгий Филиппов, НИИ черной металлургии имени Бардина, Металлургия, Железнодорожные колеса
Георгий Филиппов. Фото: uaprom.info
Георгий Филиппов. Фото: uaprom.info

Профессор, директор научного центра качественных сталей при Центральном научно-исследовательском институте черной металлургии им. И.П. Бардина Георгий Филиппов считает, что одним из недостатков использования литых железнодорожных колес является их большая масса, по сравнению с цельнокатаными колесами, что влечет за собой дополнительные расходы на перевозки.

Об этом сообщил бизнес-портал "UaProm".

По словам Филиппова, основным преимуществом литых колес является более низкая, по сравнению с цельнокатаными колесами, стоимость. В то же время, эксплуатационные затраты при использовании таких колес возрастают из-за большей массы литого колеса.

"У литых колес диск толще, и за счет такой конструкции колеса решается проблема недостаточной вязкости, прочности и трещиностойкости металла. Но если в каждом вагоне 8 колес, каждое примерно на 40 кг тяжелее, значит, возрастает подрессорная масса вагона, и масса всего грузового состава будет больше. Это приводит к увеличению расходов: например, для более тяжелого состава требуется больше топлива", - отметил ученый.

Таким образом, при увеличении массы металлических изделий, придется снижать массу перевозимых грузов. То есть вместо полезного груза будет увеличена масса самого вагона.

Еще одним фактором экономических потерь профессор назвал то, что, в случае если одна из стран СНГ примет к использованию литые колеса, то составы с такими колесами смогут работать только в пределах этой страны. "Должно быть согласование между всеми странами, коллективное решение. ГОСТ у нас межгосударственный. Риск большой для человеческих жизней", - прокомментировал Филиппов.

В последнее время производители литых колес из Китая предпринимают попытки выйти на украинский рынок. Сами китайцы стараются практически не применять литые колеса. На сегодняшний день в КНР построены собственные мощности по производству цельнокатаных колес и возникла проблема с реализацией литых колес.

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