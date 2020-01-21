Гарик Корогодский: если у чиновника есть бизнес и капитал, зарплата может быть 0

Бизнесмен Гарик Корогодский считает, что у хорошего специалиста зарплата должна быть высокая, а в чиновников, которые владеют бизнесом, может быть и близка к нулю. ВЫСКАЖУСЬ ПО ЗАРПЛАТАМ Потомушо достали, а я ж комментарии не даю. Итак. Если вы покупаете дорого специалиста с рынка, у которого за плечами реализованные проекты и репутация, зарплата должна быть достойной. В цифрах – максимум 500 т грн в месяц. Премия быть может. До двух месячных зарплат в год. Большая премия за особые результаты – допускаю, может быть равна годовой зарплате. Но! Это все должно быть проговорено в контрактах, которые, в свою очередь, должны быть в открытом доступе. Итак. В первую очередь – человек должен стоить этих денег. И второе. Если у чиновника (в хорошем смысле, это уважаемая профессия, без иронии) есть бизнес и капитал, зарплата может быть 0 или около него. Потому что работа на государство для богатого человека – жертвенная история. Он получает самореализацию, и платить ему за это не нужно. Возможность вписать свое имя в историю стоит денег, с богатого можно за работу и получать. Фуф, ррраунд.