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  • Гарик Корогодский: если у чиновника есть бизнес и капитал, зарплата может быть 0
21 января 2020, вторник, 15:25 78
Политика 2020-01-21T15:30:25+02:00
Українські Новини
Гарик Корогодский: если у чиновника есть бизнес и капитал, зарплата может быть 0

Гарик Корогодский: если у чиновника есть бизнес и капитал, зарплата может быть 0

Ярина Вацяк
Гарик Корогодский
Гарик Корогодский. Фото: facebook.com/garik.korogodskiy
Гарик Корогодский. Фото: facebook.com/garik.korogodskiy

Бизнесмен Гарик Корогодский считает, что у хорошего специалиста зарплата должна быть высокая, а в чиновников, которые владеют бизнесом, может быть и близка к нулю.

ВЫСКАЖУСЬ ПО ЗАРПЛАТАМ

Потомушо достали, а я ж комментарии не даю.

Итак.

Если вы покупаете дорого специалиста с рынка, у которого за плечами реализованные проекты и репутация, зарплата должна быть достойной.

В цифрах – максимум 500 т грн в месяц.

Премия быть может. До двух месячных зарплат в год.

Большая премия за особые результаты – допускаю, может быть равна годовой зарплате.

Но! Это все должно быть проговорено в контрактах, которые, в свою очередь, должны быть в открытом доступе.

Итак. В первую очередь – человек должен стоить этих денег.

И второе. Если у чиновника (в хорошем смысле, это уважаемая профессия, без иронии) есть бизнес и капитал, зарплата может быть 0 или около него.

Потому что работа на государство для богатого человека – жертвенная история.

Он получает самореализацию, и платить ему за это не нужно.

Возможность вписать свое имя в историю стоит денег, с богатого можно за работу и получать.

Фуф, ррраунд.

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