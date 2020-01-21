Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Попов считает, что так называемые независимые кадровые конкурсы являются фикцией и создают лишь видимость эффективного отбора кандидатов на вакантные должности в государственных органах. А на деле победителями отборов в подобных конкурсах могут стать лишь заранее "согласованные" лица. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook. Еще за месяц до начала конкурса уже вся Бессарабка знала, кого именно назначат на замов директора ГБР (Государственного бюро расследований). И что протесты будут восприняты как информационный шум. Если на конкурсе на топ-должность в госорганах побеждает вдруг не тот кто надо - результаты отменяют, назначают и.о., и проводят новые конкурсы до тех пор, пока нужный кандидат таки сможет списать тесты. Если назначенный кандидат пойман на коррупции - это те, кто его назначили, не виноваты, это же победитель прозрачного конкурса! Может хватит обманывать население с "независимыми конкурсными комиссиями" и официально возложить ответственность за кадры на победителей выборов?