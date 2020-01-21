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  • Игорь Попов: Хватит обманывать население с "независимыми конкурсными комиссиями"
21 января 2020, вторник, 14:48 166 Мнение
Политика 2020-01-21T14:48:26+02:00
Українські Новини
Игорь Попов: Хватит обманывать население с "независимыми конкурсными комиссиями"

Игорь Попов: Хватит обманывать население с "независимыми конкурсными комиссиями"

Ирина Дорофейчук
Игорь Попов, Украинский институт будущего, ГБР, конкурсный отбор
Игорь Попов. Фото: Facebook/Игорь Попов
Игорь Попов. Фото: Facebook/Игорь Попов

Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Попов считает, что так называемые независимые кадровые конкурсы являются фикцией и создают лишь видимость эффективного отбора кандидатов на вакантные должности в государственных органах. А на деле победителями отборов в подобных конкурсах могут стать лишь заранее "согласованные" лица.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Еще за месяц до начала конкурса уже вся Бессарабка знала, кого именно назначат на замов директора ГБР (Государственного бюро расследований). И что протесты будут восприняты как информационный шум.

Если на конкурсе на топ-должность в госорганах побеждает вдруг не тот кто надо - результаты отменяют, назначают и.о., и проводят новые конкурсы до тех пор, пока нужный кандидат таки сможет списать тесты.

Если назначенный кандидат пойман на коррупции - это те, кто его назначили, не виноваты, это же победитель прозрачного конкурса!

Может хватит обманывать население с "независимыми конкурсными комиссиями" и официально возложить ответственность за кадры на победителей выборов?

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