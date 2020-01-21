Цены на бензин обвалились: как изменится стоимость топлива в ближайшее время

Приостановившееся было снижение цен на нефтепродукты вновь возобновилось: по данным аналитиков рынка топлива, за неделю, с 13 по 20 января, удешевление бензина в среднем составило около 60 коп./л, дизтоплива – около 50 коп./л. Аналитики неделю назад рассказали о том, что на топливном рынке Украины произошел переворот и говорили о потенциале снижения, но не прогнозировали, что цены упадут так резко и так намного. Оказалось, их снижению помогли продавцы украинского топлива, неожиданно опустившие ценники сразу на гривню на литре.

Какие тренды ожидать на наступившей неделе, изданию "Сегодня" рассказали эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменилось за 10 дней

5 декабря 2019 года Антимонопольный комитет потребовал от трейдеров снизить цены на бензины и дизельное топливо. Индикативная цена была установлена в 1,1 $/л бензина А-95 или дизтоплива. Несложный расчет показывает, что после недельного снижения при нынешнем среднем коммерческом курсе покупки доллара (24,42 грн/$) и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 1,09 $/л, ДТ – 1,07 $/л.

Из-за того, что цены в разных регионах Украины пошли вниз неодинаково, разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами в зависимости от региона вновь изменилась. По А-92 разброс цен составил 5,6%, было 7% (1,4 грн/л, минус 47 коп./л), по А-95 – 7,2%, было 6,3% (1,78 грн/л, минус 58 коп./л), по дизелю 5,1%, было 5,9% (1,33 грн/л, минус 39 коп./л), по автогазу 8,8%, было 7,5% (1,07 грн/л, плюс 14 коп./л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,55 грн/л (удешевление за 7 дней – 0,59 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (удешевление – 0,4 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 24,78 грн/л (удешевление – 0,71 грн/л).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 26,00 грн/л (-0,24 грн/л).

Источник: Консалтинговая группа "А-95", НТЦ "Психея"

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,57 грн/л (удешевление – 0,60 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (удешевление – 0,37 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 25,92 грн/л (удешевление – 0,71 грн/л).

В Киеве стоимость бензина А-95 27,67 грн/л (-0,28 грн/л).

Источник: Консалтинговая группа "А-95", НТЦ "Психея"



Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 26,719 грн/л (удешевление – 0,51 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,92 грн/л (удешевление – 0,15 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 25,59 грн/л (удешевление – 0,66 грн/л).

В Киеве стоимость дизтоплива 27,13 грн/л (-0,17 грн/л).

Источник: Консалтинговая группа "А-95", НТЦ "Психея"



Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,61 грн/л (удешевление – 0,06 грн/л), самая высокая – в Одесской области – 13,25 грн/л (удешевление – 0,04 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 12,20 грн/л (удешевление – 0,16 грн/л).

В Киеве стоимость газа – 12,99 грн/л (удешевление – 0,03 грн/л).

Источник: Консалтинговая группа "А-95", НТЦ "Психея"

Анализ ситуации на рынке

Как разъяснил нам Сергей Куюн, основной импульс снижению цен придал крупнейший игрок розничного рынка топлива, которому пришлось опускать цены из-за снижения ценников в премиальных сетях сразу на 2,5 грн.

"Крупнейший игрок был вынужден "падать", а вместе с ним ушли вниз и сети помельче из эконом-сегмента", – рассказал эксперт.

С ним согласен и Геннадий Рябцев. По его словам, после того, как брендовые сети, торгующие импортным топливом, снизили цены на 2-2,5 грн/л, стоимость литра бензина или дизеля у них оказалась всего на 35-40 копеек выше, чем украинского топлива.

"Очевидно, что при такой небольшой разнице потребители "не поддержали" отечественного производителя. И продавцы украинских нефтепродуктов были вынуждены в борьбе за клиента снизить цены сразу на 1 грн/л. Это, в свою очередь, привело к удешевлению топлива и в брендовых сетях в среднем еще на 30 коп./л", – разъяснил Рябцев.

Что может измениться за неделю

Оба эксперта уверены, что пока цены на топливо останутся стабильными. Сергей Куюн прогнозирует, что в ближайшую неделю больших изменений на АЗС ожидать не стоит. К прежним причинам – повышение мировых цен на нефть и продолжающаяся девальвация гривни – прибавилась еще одна: нелегальные АЗС тоже начали опускать розничные цены. В итоге, даже снизив еще цены, легальные АЗС вряд ли получат прирост объема продаж.

"У нелегалов, которые не платят налоги, потенциал для снижения больше, чем у тех, кто торгует легально, с уплатой всех положенных налогов, – констатирует Куюн. – Широко освещаемая властями программа по борьбе с "подзаборными" заправками на деле весьма половинчатая, а торгующих безналоговым топливом через заправки с лицензиями вообще никто не трогал".

Геннадий Рябцев говорит о таком факторе риска, как сокращение поставок дизельного топлива из Беларуси, так как до сих пор не решен вопрос с поставками на белорусские НПЗ российской нефти.

"Белорусы пытаются найти альтернативные каналы поставки через Украину – морем до Одессы, потом по нефтепроводу Одесса – Броды, – рассказал нам Рябцев. – Еще один канал поставок – возобновление прокачки дизтоплива из РФ по трубопроводу, которое было приостановлено российскими поставщиками с августа прошлого года из-за введения Украиной дополнительных пошлин. Оба варианта возможны, но в итоге цена дизтоплива может увеличиться на 1 грн/л, или до 27 грн/л".

Напомним, 13-17 января розничные цены на бензин А-92 и А-95 продолжают снижение до 25,49-26,61 гривны/литр