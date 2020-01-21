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21 января 2020, вторник, 12:11 199
Общество 2020-01-22T18:12:40+02:00
Українські Новини
Светлана Крюкова: По закону о дезинформации всех журналистов будут сортировать

Светлана Крюкова: По закону о дезинформации всех журналистов будут сортировать

Павел Твердохлиб
Светлана Крюкова, Владимир Бородянский, закон о дезинформации, Законопроект, Дезинформация
Первый заместитель главного редактора портала
Первый заместитель главного редактора портала "Страна" Светлана Крюкова Фото: Facebook

В социальных сетях набирает оборот дискуссия о законопроекте по борьбе с дезинформацией. О последствиях реализации данного документа свое мнение на персональной странице в Facebook высказала первый заместитель главного редактора портала "Страна" Светлана Крюкова.

"Минкульт в лице Бородянского обнародовал проект закона о борьбе с дезинформацией. Тот самый по Оруэллу. Согласно документу, всех журналистов будут сортировать на "профессиональных" и всех остальных. Всех профессиональных соберут в клоаку под названием Ассоциация профессиональных журналистов. Типа Клуба анонимных онанистов, которым выдадут корочку что они - онанисты и гарантию, что государство будет их защищать от преступников поганого мира. Даже отпуск полагается профессиональному онанисту - 36 календарных дней. И бутылка крепкого коньяка в месяц - за стресс и вредную работу. Про коньяк соврала, а все остальное правда. Но не самая смешная.

Совсем потешной кажется мне другая норма законопроекта, где сказано, что государство будет выдавать СМИ "индекс доверия". А всех неиндексированных, в том числе анонимные (не путать с профессиональными онанимами) телеграмм-каналы, будут блокировать.

Хороший проект, понравился, но требует дополнений. Предлагаю этим же законом параллельно внедрить механизм индексации по степени адекватности министров к занимаемой должности. И по индексу выплачивать или не выплачивать зарплату в конце месяца. Ещё нужны конкурсы, типа Женщин третьего тысячелетия в разрезе Кабмина. И ежегодно премировать самого красивого министра. И тогда полетит любая реформа.", - резюмировала Крюкова.

Facebook Светлана Крюкова 

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