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20 января 2020, понедельник, 18:50 34
Шоу-бизнес 2020-01-20T18:51:22+02:00
Українські Новини
Экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт намекнули на свое воссоединение

Экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт намекнули на свое воссоединение

Елизавета Кесельман
Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Премия Гильдии, Шоу-бизнес, Актеры Голливуда

Одним из ярких событий в Лос-Анджелесе стало вручение премии Гильдии киноактеров США "SAG Awards", на котором были замечены трогательное общение экс-супругов Джениффер Энистон и Брэда Питта, сообщает портал TMZ.

Отмечается, что общение экс-возлюбленных выглядело очень романтичным. На церемонии вручения наград актеры Голливуда проявляли поддержку в адрес друг друга, а также ообменивались улыбками и объятиями.

Джениффер Энистон получила награду за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу", а Питт — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде". Когда актриса шла за своей статуэткой и выступала с традиционной речью, ее экс-супруг заметно нервничал, и в какой-то момент по его губам можно было прочитать слово "вау", передает ведомство.

 

 

 
 
 
 
 
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We forever want to watch Brad see Jen receive her Actor® #sagawards

Публикация от SAG Awards (@sagawards)

Помимо появления звездной пары на публике, фанатов 50-летней Энистон удивил ее образ, красивая фигура и смелый наряд без нижнего белья и в платье Dior.

Дженнифер Энистон в платье Dior.Скриншоты: instagram.com/usweeklyДженнифер Энистон в платье Dior.Скриншоты: instagram.com/usweekly                                                           

Помимо всего прочего, поклонников заинтересовал совместный визит экс-супругов в детский дом Casa Hogar Sion в Мексике. Как передавало издание New Idea, Энистон Питт планируют усыновление ребенка из приюта, которому актриса оказывает материальную помощь. Возможно, это связано с тем, что 50-летняя Энистон не имеет наследников, а у Питта в браке с Анджелиной Джоли родились трое детей и еще трое были усыновлены.

Как сообщали Українські Новини, Брэд Питт запретил Анджелине Джоли снимать их детей в кино.

Также Дженнифер Энистон заявляла, что считает "кармой" разрыв Джоли и Питта.

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