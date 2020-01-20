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20 января 2020, понедельник, 17:05 88
Мир 2020-01-20T17:05:21+02:00
Українські Новини
Гендиректор "ВВС" Тони Холл покидает свой пост в интересах корпорации

Гендиректор "ВВС" Тони Холл покидает свой пост в интересах корпорации

Елизавета Кесельман
ВВС США, ВВС Украины, Гендиректор ВВС Тони Холл, Уход с должности
Тони Холл.Фото:en.wikipedia.org
Тони Холл.Фото:en.wikipedia.org

Генеральный директор Британской вещательной корпорации ВВС Тони Холл покинет свой пост гендиректора этим летом. Об этом передает российская служба ВВС.

Отмечается, что данное решение гендиректору ведомства далось с трудом, но он связывает его с интересами корпорации. В 2027 году заканчивается действие королевской хартии, определяющей работу Би-би-си, а в 2022-м пройдет ее промежуточный обзор.

Холл считает, что через оба события компанию должен провести один человек, которым и станет новый руководитель.

Председатель совета директоров Би-би-си сэр Дэвид Клементи рассказал, что поиск замены Холлу начнется в ближайшие недели.

Министр культуры Великобритании Никки Морган также поблагодарила Холла.

"За свою карьеру он сделал огромный вклад в общественное вещание", - написала Морган в "Твиттере".

Холл был назначен на эту позицию в 2012 году. Его предшественник Джордж Энтуисл ушел в отставку после скандала с лордом Алистером Макэлпайном, который стал объектом ложных обвинений в педофилии, озвученных в эфире программы Newsnight.

В письме к сотрудникам Холл выразил уверенность, что в годы его руководства Би-би-си усилила свои позиции.

68-летний менеджер начал свою карьеру на Би-би-си в редакции в Белфасте в 1973 году.

В 1996 году он возглавил службу новостей Би-би-си. До назначения генеральным директором Британской вещательной корпорации Холл занимал посты руководителя королевского театра Ковент-Гарден и заместителя председателя совета директоров общественного телеканала Channel 4.

На прошлой неделе Холл представил план, по которому к 2027 году не меньше двух третей рабочих мест компании будут находиться вне Лондона.

План по созданию рабочих мест вне Лондона соответствует общему для разных политических сил и корпораций пониманию, что север Англии и другие части Соединенного Королевства сильно отстают по уровню жизни и возможностей.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году корпорация провела массовое сокращение штата более 1 тыс. сотрудников в связи с нежеланием населения смотреть телевизор. 

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