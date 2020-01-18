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18 января 2020, суббота, 12:01 81
Происшествия 2020-01-18T12:02:05+02:00
Українські Новини
ТРЦ провел эвакуацию посетителей из-за пожара в супермаркете на его территории во Львове

ТРЦ провел эвакуацию посетителей из-за пожара в супермаркете на его территории во Львове

Василь Трухан
пожар в ТРЦ

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Львова, который находится на ул. Под Дубом 7б в центре города провел эвакуацию посетителей из-за пожара в супермаркете на его территории во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Возгорание возникло в одном из супермаркетов.

"Произошло возгорание продуктов горения в системе вытяжной вентиляции, огнем повреждена труба системы вытяжной вентиляции над печью-гриль "Хоспер" на площади 0,4 кв. м", - говорится в сообщении.

Охраной ТРЦ до приезда спасательного подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций была осуществлена эвакуация посетителей и работников ТРЦ.

По данным очевидцев было эвакуировано более 1 тыс. человек.

Пострадавших нет.

Пожар ликвидирован.

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