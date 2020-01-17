Детский коллектив отмечает 65-летие с участием мировой звезды

В воскресенье, 19 января, в Большом зале Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского пройдет концерт выпускников одного из старейших творческих коллективов Украины — детско-юношеской вокально-хореографической студии "Свiтанок". Концерт будет юбилейным — студия отмечает свое 65-летие. Об этом передают Факты.

"Самые старшие участники концерта — выпускники 1987 года", — рассказала художественный руководитель "Свiтанка" Галина Гринчук.

"Билеты на концерт были распроданы еще за месяц до его начала. Знаете, многие наши ученики добились, став взрослыми, успехов — в том числе на творческом поприще. Яркий тому пример — солистка Баденского государственного театра (Германия, город Карлслое) и Большого театра Ульяна Алексюк. В Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского она училась у народной артистки СССР Евгении Мирошниченко. Ульяна Алексюк будет на нашем концерте", - добавила она.

Галина Гринчук.Фото: Факты

Детей в студию принимают с четырех лет, без конкурного отбора.

"Успешность ребенка на 95 процентов зависит от его старания, труда. Самые маленькие попадают в подготовительную студию, в ней они занимаются с семи лет. Принимаем детей из Киева и Киевской области. У нас ребята учатся до 21 года. Важно отметить, что одна из ключевых особенностей нашей студии — ее комплексность: у нас есть хор, танцевальный ансамбль и ансамбль народных инструментов", - поделилась руководитель.

Отмечается, что обучение в студии бесплатное. Однако родители финансово поддерживают. Благодаря этому шьются театральные костюмы, устраиваются концерты, и есть поездки на творческие конкурсы. Студия много гастролирует за рубежом, и уровень программ не уступает профессиональным коллективам.