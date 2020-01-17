В Киеве прошли акции протеста против работы Сенниченко и Беспалова в ФГИ

Митингующие требовали от главы ФГИ Дмитрия Сенниченко прекратить практику назначения на должности коррупционеров, которым они считают Алексея Беспалова, а также пресечь коррупционные схемы в ведомстве.

Об этом сообщает сайт телеканала Newsone.

Протестующие держали в руках плакаты "Сенниченко и Беспалов. Мы не слепые!", "Сенниченко – новый, схемы – старые", "Беспалов возглавил коррупционные схемы Сенниченко", "Беспалов + Сенниченко = коррупция", "Не коррупции в Фонде госимущества!" и другие.

"Мы ждали от новой власти прозрачных конкурсов, назначений действительно новых лиц на высокие должности, уничтожения с коррупцией. Но на примере ФГИ мы видим, что ждали напрасно. Вроде как "новое лицо" Сенниченко взял и назначил в набсовет нескольких облэнерго Беспалова, которого уже ловили на коррупции!" – возмутилась активистка Валентина.

Также протестующие подняли вопрос прозрачности конкурсов на должности, проводимых под эгидой Дмитрия Сенниченко.

"Надо уделить пристальное внимание проведению конкурсов в Фонде госимущества. Все указывает на то, что они проходят со всеми возможными нарушениями, чтобы Сенниченко мог расставить своих людей. И надо проверить причины, по которым будут отклонять неугодних кандидатов", – уверен активист Виталий.

По данным УНН, Дмитрий Сенниченко назначил в набсоветы нескольких облэнерго Алексея Беспалова, которому НАБУ выдвигает подозрения в уголовном преступлении. Известно, что Беспалов – подозреваемый в деле о выведении государственных средств на счета частной компании "Енергомережа". Новое назначение позволяет чиновнику на законодательном уровне реализовывать не только экономические схемы с подконтрольными ФГИ облэнерго, но и схемы с приватизацией государственных компаний.