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  • После длительного роста розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились до 12,92 гривен/литр
17 января 2020, пятница, 15:55 17
Экономика 2020-01-17T15:58:06+02:00
Українські Новини
После длительного роста розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились до 12,92 гривен/литр

После длительного роста розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились до 12,92 гривен/литр

Катерина Цапро
Сжиженный газ, Автогаз, Цены на сжиженный газ

13-17 января, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,39% с 12,67 до 12,92 гривен за литр после повышения с середины ноября.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2020 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 2,30% с 12,63 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 3-10 января розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 2,69% с 12,63 до 12,97 гривен за литр, продолжив рост с начала года.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 13-17 января, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 17 января

Средняя цена на 13 января

17 января в % к 13 января

СПБТ

12,92

12,97

99,61

 

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