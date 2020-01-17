После длительного роста розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились до 12,92 гривен/литр

13-17 января, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,39% с 12,67 до 12,92 гривен за литр после повышения с середины ноября.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2020 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 2,30% с 12,63 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 3-10 января розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 2,69% с 12,63 до 12,97 гривен за литр, продолжив рост с начала года.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 13-17 января, гривен/литр: