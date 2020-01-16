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  • Андрей Блинов: декоммунизация переросла в плохо скрываемую дерусификацию
16 января 2020, четверг, 21:50 29 Мнение
Политика 2020-01-16T21:52:07+02:00
Українські Новини
Андрей Блинов: декоммунизация переросла в плохо скрываемую дерусификацию

Андрей Блинов: декоммунизация переросла в плохо скрываемую дерусификацию

Таня Войтюк
Андрей Блинов, Декомунизация, Дерусификация, Кабмин
Андрей Блинов. Фото: Facebook/Андрей Блинов
Андрей Блинов. Фото: Facebook/Андрей Блинов

В Украине сегодня 16 января приняли несколько спорных законов, в числе которых оказался и закон о призывном возрасте. И в связи с тем, что этого числа ровно пол года назад вступил в силу закон о языке, Андрей Блинов выразил мнение о важности развития и других языков в Украине. Об этом он написал на Facebook.

16 января — это день, в который надо запретить принимать любые украинские законы.

Потому что выходит криво.

Еще впереди анализ законпроекта 1210 о повышении налогового давления на бизнес (пока известен лишь один позитив в виде давно назревшего повышения порога доходов для групп физлиц-предпринимателей). Думаю, профессионалы в области образования выскажутся и насчет з/п 0901. Того самого, о средненьком образовании.

Мне не очень понятно, как можно пойти в 7 лет в 12-летнюю школу при наличии призывного возраста 18 лет (который тоже воскрес именно сегодня).

Что касается русских школ... А чего врать самим себе? Декоммунизация переросла в плохо скрываемую на официальном уровне дерусификацию, с квотами, придумками про вечную оккупацию и т.д. Но только на официальном — почитайте тг-каналы из парламента, послушайте переговоры ведущих или режиссеров вне эфира, поговорите с активистами за бутылкой. Вместо созревавшей конкурентоспособной идеи — знать на зубок при окончании школы, как минимум, три языка — позднее большинство будет владеть одним-полутора в лучшем случае. Кому надо — выучат в частном порядке или эмигрируют. Это теперь общественный договор такой.

Сегодня же (так совпало, я не виноват) исполняется полгода со времени вступления в силу Закона «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В Переходных положениях с целью баланса, в частности, записано:

Кабінету Міністрів — протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

• підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин;
• затвердити Державну програму сприяння опануванню державної мови.

Подали? Затвердили? Новояз «ніт» тут очень кстати.

Я бы хотел, чтобы каждый в Украине свободно владел украинским, а не его подобием, суржиком или калькой. Язык красивый, приятно слушать, кто владеет в совершенстве. И при этом каждый имел право на свободное развитие и защиту русского языка. И других языков национальных меньшинств Украины. Тоже приятно слушать, кто владеет в совершенстве. Для этого нужны школы.

Так, кстати, гласит Основной Закон. Статья 10. С Конституцией таки большая проблема. Она слишком хороша для нашего текущего общественного договора. Практически во всех социальных аспектах.

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