Совет по свободе слова поддерживает скорейшую ратификацию Украиной Тромской конвенции

Совет по вопросам свободы слова и защиты прав журналистов при Президенте Украины выступает за скорейшую ратификацию Верховной Радой Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам (Тромской конвенции). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Отмечается, что во время очередного заседания совета по вопросам свободы слова рассматривался вопрос возможности ратификации Украиной Тромской конвенции.

"Украинское законодательство о доступе к публичной информации сегодня является одним из самых прогрессивных в мире, и ратификация Конвенции не повлечет существенных законодательных изменений… Ратификация конвенции Украина и запуск ее в действие на международном уровне является возможностью для нашей страны экспортировать свои практики в другие страны", - подчеркнул секретарь совета Вадим Городской.

Совет рекомендовал Министерству иностранных дел как можно скорее подать документы о ратификации конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам на подпись Президенту, а Президенту - внести в парламент законопроект о ратификации указанной конвенции.

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам, в частности, гарантирует право на доступ к документам, находящимся во владении органов власти, любому лицу без объяснения причин и намерений получения информации, дальнейшего использования документов.

Конвенция устанавливает систему мониторинга, который будет направлен на обеспечение странами-подписантами надлежащей и эффективной имплементации положений конвенции, развитие права на доступ к официальным документам, и устанавливает обязанность для распорядителей документами должным образом обращаться с ними для того, чтобы они были легко доступны.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский утвердил состав совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов из 15 человек, назначив его секретарем программного директора общественной организации "Детектор Медиа" Вадима Миського.