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  • Совет по свободе слова поддерживает скорейшую ратификацию Украиной Тромской конвенции
16 января 2020, четверг, 20:31 29
Политика 2020-01-16T20:32:30+02:00
Українські Новини
Совет по свободе слова поддерживает скорейшую ратификацию Украиной Тромской конвенции

Совет по свободе слова поддерживает скорейшую ратификацию Украиной Тромской конвенции

Елизавета Кесельман
Ратификация, Совет свободы слова, Тромская конвенция
Совет по вопросам свободы слова на заседании.Фото: Офис Президента
Совет по вопросам свободы слова на заседании.Фото: Офис Президента

Совет по вопросам свободы слова и защиты прав журналистов при Президенте Украины выступает за скорейшую ратификацию Верховной Радой Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам (Тромской конвенции). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Отмечается, что во время очередного заседания совета по вопросам свободы слова рассматривался вопрос возможности ратификации Украиной Тромской конвенции.

"Украинское законодательство о доступе к публичной информации сегодня является одним из самых прогрессивных в мире, и ратификация Конвенции не повлечет существенных законодательных изменений… Ратификация конвенции Украина и запуск ее в действие на международном уровне является возможностью для нашей страны экспортировать свои практики в другие страны", - подчеркнул секретарь совета Вадим Городской.

Совет рекомендовал Министерству иностранных дел как можно скорее подать документы о ратификации конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам на подпись Президенту, а Президенту - внести в парламент законопроект о ратификации указанной конвенции.

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам, в частности, гарантирует право на доступ к документам, находящимся во владении органов власти, любому лицу без объяснения причин и намерений получения информации, дальнейшего использования документов.

Конвенция устанавливает систему мониторинга, который будет направлен на обеспечение странами-подписантами надлежащей и эффективной имплементации положений конвенции, развитие права на доступ к официальным документам, и устанавливает обязанность для распорядителей документами должным образом обращаться с ними для того, чтобы они были легко доступны.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский утвердил состав совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов из 15 человек, назначив его секретарем программного директора общественной организации "Детектор Медиа" Вадима Миського.

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