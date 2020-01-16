ВСП прилагает максимальные усилия для своевременного запуска новой ВККС

Высший совет правосудия нацелена на максимально быстрое формирование нового состава Высшей квалификационной комиссии судей, чтобы не допустить кадрового кризиса в судебной системе. Об этом заявили журналистам председатель ВРУ Андрей Овсиенко и члены ВРП Алексей Маловацкий и Светлана Шелест.

"Есть более 2000 судебных вакансий, и такое большое количество вакантных должностей привела к ряду кризисных явлений. К примеру, почти 16 судов в Украине в течение года-полутора не совершали правосудия вообще из-за отсутствия судей. Вопросами отбора судей, то кадровыми процедурами в отношении судей занимается Высшая квалификационная комиссия судей. Поэтому в приоритете Высшего совета правосудия является создание ВККС. Над созданием ВККС сегодня Высший совет правосудия работает в усиленном режиме, прилагая максимум усилий, или норма закона была реализована и орган, который призван принять участие в наполнении судебной системы кадрами, полноценно заработал", - сказал Андрей Овсиенко.

Как известно, с 7 ноября полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины были прекращены на основании изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия". Новый состав ВККС должен быть сформирован на основании конкурса, который проводит Высший совет правосудия. Сейчас на конкурс подали документы 189 кандидатов. Вместе с тем, в состав конкурсной комиссии представлено предложения от международных партнеров. "Принимая во внимание довольно сложную конструкцию закона, а также тот факт, что в ходе судебной реформы 2014-2015 годов запуск ВККС нуждался примерно одного года, я могу заверить, что ВРП делает практически невозможно, чтобы в очень сжатые шаги провести конкурс на должности членов ВККС. Ссылка о том, что ВРП затягивает эти процедуры, основанные на неточной информации - мы движемся очень быстро ", - сказал Алексей Маловацкий.

В свою очередь, член ВРП Светлана Шелест сообщила, что 10 декабря ВРП утвердила Положение о конкурсе, в котором применена "лучшие практики, которые были в ВККС, государственных органов, касающихся конкурсных процедур, чтобы обеспечить прозрачный эффективный конкурсного отбора будущих членов ВККС". При этом ВРП является "единственным органом государственной власти, который формирует состав ВККС, проводит конкурсную процедуру и несет ответственность за формирование качественного состава комиссии". К проведению должна быть привлечена конкурсная комиссия, которая является вспомогательным органом.

"Закон четко предусматривает субъектов формирования конкурсной комиссии. Совет судей в определенный срок номинировала 3 кандидатов. Конкурс у нас стартовал и определенные этапы состоялись. Что касается других субъектов формирования - международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения коррупции, то ими не предоставлено предложений на сегодня. Поэтому ВРП предусмотрела возможность продлить срок, когда организации, формировали состав Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) при создании Антикоррупционного суда, могут предоставить кадровые предложения ", - отметила Светлана Шелест. При этом она напомнила, что ВРП обращалась к ним в декабре с соответствующими письмами.

Напомним, Совет Европы, Европейский Союз, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в сентябре 2018 предоставляли ВККСУ информацию о 12 кандидатов для избрания в состав ГРМЕ. Официальный список экспертов, рекомендованных международными организациями для назначения в состав ГРМЕ придавало Министерство иностранных дел.

Закон №193-IX предусматривает, что порядок получения Высшим советом правосудия предложений от международных и иностранных организаций в отношении лиц из числа международных экспертов определяется Положением о конкурсе. В законе не предусмотрены случаи, когда такие предложения не предоставляются

Высший совет правосудия нацелена на максимально быстрое формирование нового состава Высшей квалификационной комиссии судей, чтобы не допустить кадрового кризиса в судебной системе.

Об этом заявили журналистам председатель ВРУ Андрей Овсиенко и члены ВРП Алексей Маловацкий и Светлана Шелест.

"Есть более 2000 судебных вакансий, и такое большое количество вакантных должностей привела к ряду кризисных явлений. К примеру, почти 16 судов в Украине в течение года-полутора не совершали правосудия вообще из-за отсутствия судей. Вопросами отбора судей, то кадровыми процедурами в отношении судей занимается Высшая квалификационная комиссия судей. Поэтому в приоритете Высшего совета правосудия является создание ВККС. Над созданием ВККС сегодня Высший совет правосудия работает в усиленном режиме, прилагая максимум усилий, или норма закона была реализована и орган, который призван принять участие в наполнении судебной системы кадрами, полноценно заработал", - сказал Андрей Овсиенко.

Как известно, с 7 ноября полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины были прекращены на основании изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия". Новый состав ВККС должен быть сформирован на основании конкурса, который проводит Высший совет правосудия. Сейчас на конкурс подали документы 189 кандидатов. Вместе с тем, в состав конкурсной комиссии представлено предложения от международных партнеров. "Принимая во внимание довольно сложную конструкцию закона, а также тот факт, что в ходе судебной реформы 2014-2015 годов запуск ВККС нуждался примерно одного года, я могу заверить, что ВРП делает практически невозможно, чтобы в очень сжатые шаги провести конкурс на должности членов ВККС. Ссылка о том, что ВРП затягивает эти процедуры, основанные на неточной информации - мы движемся очень быстро ", - сказал Алексей Маловацкий.

В свою очередь, член ВРП Светлана Шелест сообщила, что 10 декабря ВРП утвердила Положение о конкурсе, в котором применена "лучшие практики, которые были в ВККС, государственных органов, касающихся конкурсных процедур, чтобы обеспечить прозрачный эффективный конкурсного отбора будущих членов ВККС". При этом ВРП является "единственным органом государственной власти, который формирует состав ВККС, проводит конкурсную процедуру и несет ответственность за формирование качественного состава комиссии". К проведению должна быть привлечена конкурсная комиссия, которая является вспомогательным органом.

"Закон четко предусматривает субъектов формирования конкурсной комиссии. Совет судей в определенный срок номинировала 3 кандидатов. Конкурс у нас стартовал и определенные этапы состоялись. Что касается других субъектов формирования - международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения коррупции, то ими не предоставлено предложений на сегодня. Поэтому ВРП предусмотрела возможность продлить срок, когда организации, формировали состав Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) при создании Антикоррупционного суда, могут предоставить кадровые предложения ", - отметила Светлана Шелест. При этом она напомнила, что ВРП обращалась к ним в декабре с соответствующими письмами.

Напомним, Совет Европы, Европейский Союз, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в сентябре 2018 предоставляли ВККСУ информацию о 12 кандидатов для избрания в состав ГРМЕ. Официальный список экспертов, рекомендованных международными организациями для назначения в состав ГРМЕ придавало Министерство иностранных дел.

Закон №193-IX предусматривает, что порядок получения Высшим советом правосудия предложений от международных и иностранных организаций в отношении лиц из числа международных экспертов определяется Положением о конкурсе. В законе не предусмотрены случаи, когда такие предложения не предоставляются