Тарас Загородний: Гончаруку самому пора в отставку, а руководство НБУ и Минфина давно должны сидеть

Эксперт, политический консультант Тарас Загородний, комментируя содержание опубликованных в сети Интернет аудиозаписей якобы совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука ("пленки Гончарука"), заявил, что Гончаруку необходимо самостоятельно подать в отставку, а руководители Национального банка Украины (НБУ) и Министерства финансов должны быть привлечены к уголовной ответственности за спекулятивные действия с облигациями внутреннего государственного валютного займа (ОВГЗ) и искусственную ревальвацию национальной валюты.

Об этом эксперт сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Видимо не многие поняли, что было опубликовано на "на пленках Гончарука".

Была сходка, на которой представители организованной группировки НБУ и Минфина и яркий представитель гратоедской тусовки с уровнем понимания процессов в стране на уровне одноклеточного имбецила с двумя-тремя слайдами в голове (в народе премьер-министр).

Все вместе пытались выдумать правдоподобные версии-прикрытия разграбления спекулянтами страны через мутки с ОВГЗ и искусственной ревальвацией (из-за которой страдает весь реальный сектор). То есть обсуждалось как прикрыть многомиллиардную коррупцию (cпекулянты умеют воровать красиво и много).