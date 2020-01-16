Эксперт, политический консультант Тарас Загородний, комментируя содержание опубликованных в сети Интернет аудиозаписей якобы совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука ("пленки Гончарука"), заявил, что Гончаруку необходимо самостоятельно подать в отставку, а руководители Национального банка Украины (НБУ) и Министерства финансов должны быть привлечены к уголовной ответственности за спекулятивные действия с облигациями внутреннего государственного валютного займа (ОВГЗ) и искусственную ревальвацию национальной валюты. Об этом эксперт сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Видимо не многие поняли, что было опубликовано на "на пленках Гончарука". Была сходка, на которой представители организованной группировки НБУ и Минфина и яркий представитель гратоедской тусовки с уровнем понимания процессов в стране на уровне одноклеточного имбецила с двумя-тремя слайдами в голове (в народе премьер-министр). Все вместе пытались выдумать правдоподобные версии-прикрытия разграбления спекулянтами страны через мутки с ОВГЗ и искусственной ревальвацией (из-за которой страдает весь реальный сектор). То есть обсуждалось как прикрыть многомиллиардную коррупцию (cпекулянты умеют воровать красиво и много). В принципе для меня ничего удивительного в этом нет. Грантоедов для этого и готовят - обслуживать интересы спекулянтов и не задавать вопросов. Хороший государственный аппарат для обслуживания примитивной аграрной колониальной экономики (посеять и собрать зерно - много ума не надо). Вопрос хотим ли будущего африканского бандустана под таким руководством? По хорошему Гончаруку самому пора в отставку, поскольку если он остается, то тут 2 вывода: Либо он в доле от этих муток спекулянтов. Либо его умственное развитие не позволяет элементарных процессов, которые вокруг него происходят. В принципе для грантоеда это нормально. Их на это и учат. Что касается руководства НБУ и Минфина, то они давно сидеть должны, а не по Кабминам шастать.