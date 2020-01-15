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  • Гончарук не пришел на заседание "слуг народа", где его ждали вопросы об отставке
15 января 2020, среда, 22:11 69
Политика 2020-01-15T22:23:45+02:00
Українські Новини
Гончарук не пришел на заседание "слуг народа", где его ждали вопросы об отставке

Гончарук не пришел на заседание "слуг народа", где его ждали вопросы об отставке

Анна Рудык
Алексей Гончарук, Слуга народа, Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

Депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Об этом они заявили на видео, размещенном в телеграм-канале Pavlovsky News, передают Українськi Новини.

Депутаты на видео выходят из здания Верховной Рады и идут по улице Грушевского к зданию Кабмина, чтобы, по их словам найти Гончарука и задать ему несколько вопросов.

"Например, что он будет делать после отставки", - сказал Куницкий.

В то же время депутаты не смогли подтвердить информацию, что Гончарук написал заявление об отставки и сами депутаты хотят прояснить эту информацию.

Ранее телеграмм-канал "Легитимный" сообщил, что Гончарук якобы написал заявление об отставке, но Президент Владимир Зеленский его пока не подписывает.

А на заседании фракции за его отставку проголосовало только несколько депутатов, включая Бужанского и Александра Дубинского.

Еще ранее в сети появилось аудио с якобы записью совещания Гончарука с запредседателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, где приписываемый Гончаруку голос заявил о том, что Зеленский имеет примитивные представления об экономике.

Сегодня должно было состоятся заседание фракции, на котором депутаты собирались обсудить с правительством размеры зарплат и премий министров.

Как сообщали Українськi Новини, пресс-служба Кабмина сообщила, что не имеет никаких данных о том, является ли подлинной запись с якобы голосом Гончарука, опубликованная в СМИ. Также в Кабмине опровергли слухи о заявлении Гончарука об отставке.

Ранее была опубликована запись, на которой якобы Гончарук утверждает, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов.

Также депутаты утверждали, что вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому.

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