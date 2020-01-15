Гончарук не пришел на заседание "слуг народа", где его ждали вопросы об отставке

Депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Об этом они заявили на видео, размещенном в телеграм-канале Pavlovsky News, передают Українськi Новини.

Депутаты на видео выходят из здания Верховной Рады и идут по улице Грушевского к зданию Кабмина, чтобы, по их словам найти Гончарука и задать ему несколько вопросов.

"Например, что он будет делать после отставки", - сказал Куницкий.

В то же время депутаты не смогли подтвердить информацию, что Гончарук написал заявление об отставки и сами депутаты хотят прояснить эту информацию.

Ранее телеграмм-канал "Легитимный" сообщил, что Гончарук якобы написал заявление об отставке, но Президент Владимир Зеленский его пока не подписывает.

А на заседании фракции за его отставку проголосовало только несколько депутатов, включая Бужанского и Александра Дубинского.

Еще ранее в сети появилось аудио с якобы записью совещания Гончарука с запредседателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, где приписываемый Гончаруку голос заявил о том, что Зеленский имеет примитивные представления об экономике.

Сегодня должно было состоятся заседание фракции, на котором депутаты собирались обсудить с правительством размеры зарплат и премий министров.

Как сообщали Українськi Новини, пресс-служба Кабмина сообщила, что не имеет никаких данных о том, является ли подлинной запись с якобы голосом Гончарука, опубликованная в СМИ. Также в Кабмине опровергли слухи о заявлении Гончарука об отставке.

Ранее была опубликована запись, на которой якобы Гончарук утверждает, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов.

Также депутаты утверждали, что вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому.