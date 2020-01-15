В прокуратуре Панамы подтвердили отсутствие претензий к юристу Портнову

Национальная прокуратура Панамы официально заявила об отсутствии проведения каких-либо расследований в отношении украинского юриста Андрея Портнова.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь документы, опубликованные на Telegram-канале Портнова.

"Петр Порошенко, Вы и Ваше преступное кубло, с целью скрыть отмывание Вами преступных доходов в Панаме, со всех телевизионных экранов врали о том, что в отношении меня якобы ведется расследование за дачу в отношении Вас ложных показаний в Панаме", - написал юрист на своем Telegram-канале.

Портнов добавил, что бывший Президент Украины Петр Порошенко "действовал в привычном ему стиле, меняя информационную повестку". "Вы - офшорный вор, причастный к хищениям из бюджета и отмыванию преступных доходов. И на свободе Вы пока только благодаря самовлюбленному генеральному прокурору. Но это не навсегда", - отметил юрист.

Также Портнов опубликовал официальное письмо прокуратуры Панамы.

Перевод письма

Генеральная прокуратура

Обвинительная уголовная система

Национальная прокуратура

Генеральный секретарь Генеральной прокуратуры, подписавшийся ниже, в ответ на письменный запрос адвоката Джованни А. Флетчер Х., в качестве главного адвоката господина Портнова Андрея Владимировича, гражданина Республики Украина, с заграничным паспортом № PU262444,

Удостоверяет:

подписанное Генеральным секретарем Генеральной прокуратуры свидетельствует, что, согласно личных и информационных данных (платформы SAJU и SPA) дел, которые поступают к помощнику Генерального секретаря Генеральной прокуратуры, в отношении Портнова Андрея Владимировича, паспорт № PU262444, против него не ведутся следственые действия. Также отмечается, что на запрос Генерального секретаря остальные органы Национальной прокуратуры письменно засвидетельствовали, что согласно документам, находящихся в архиве Генеральной прокуратуры, в отношении Портнова Андрея Владимировича, паспорт № PU262444, отсутствует запись о том, что против него ведется расследование, где он фигурирует как обвиняемый.

Седьмое (7) января две тысячи двадцатого года (2020).

Делиа А. Де Кастро Д., Генеральный Секретарь

Напомним, что ранее адвокаты Порошенко заявили, что в Панаме закрыли дело против бывшего Президента Украины.

После этого Портнов опроверг информацию о закрытии прокуратурой Панамы дела против Порошенко.