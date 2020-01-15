В Кропивницком мужчина упал в шахту лифта, а в Одессе на людей бросался "охотник за привидениями"

В Днипре на детской площадке задержали мужчину с патронами

В Днипре патрульные обнаружили у мужчины, употреблявшего алкогольные напитки на детской площадке, пакет с патронами для автомата Калашникова, передает "Днепр час". Стражи порядка отреагировали на обращение неравнодушных горожан о том, что неизвестный распивает алкоголь на детской площадке. Во время установления личности мужчины и поверхностной проверки у него обнаружили пакет с патронами. Мужчина пояснил, что нашел их и хотел сдать на металлолом или продать. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла найденное. Мужчину доставили отделение для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В школе Кривого Рога распылили газ: есть пострадавшие

15 января в одной из школ Кривого Рога кто-то распылил газовый баллончик, сообщает "Днепр час". Из-за случившегося пришлось эвакуировать 570 детей и 44 сотрудника. Они успели выйти до прибытия спасателей. Пострадала одна девочка, ученица восьмого класса. Отец девочки отказался от госпитализации и сам отвез дочь на осмотр в одну из больниц. Все помещения школы проветрили и продолжили учебный процесс. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Дети едва не сварились в кипятке: под Днипром квартиру затопило тонной горячей воды

В Каменском Днепропетровской области семью с двумя детьми затопило горячей водой. В доме прорвало отопление, которое проходит на чердаке. Об этом сообщила пострадавшая Бабенко Евгеша, передает "Наше Місто". Женщина живет с двумя детьми на пятом этаже. Затопило все вещи, технику, мебель. Кроме тонны свалившегося кипятка, отпал кусок потолка. Семья осталась без электричества. Дети очень сильно испугались, плакали. Мама не знает, что делать и как жить теперь.

Затопление квартиры под Днипром. Фото: nаshemisto.dp.uа

В Николаевской области полиция нашла посевальщиков, которые совали спички в замочные скважины

В новогодние праздники в социальных сетях разместили фотографии подростков, которые совали спички в замочные скважины дверей в квартирах домов в Южноукраинске Николаевской области, сообщают "Николаевские новости". Оказалось, что трое подростков отправились колядовать. И тем, кто не открывал двери или попросту прогонял, ребята мстили. Они совали спички в замочные скважины. После того, как дело дошло до полиции, посевальщиков нашли. На их родителей были составлены административные протоколы за "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей" и проведены профилактические беседы. Решение о привлечении родителей подростков к административной ответственности и штрафе будет принимать суд.

В Николаеве полиция поймала очень крупного Осетра

11 января, сотрудники правоохранительных органов в центре города задержали пятерых ранее судимых николаевцев в возрасте от 25 до 43 лет во главе с криминальным авторитетом по прозвищу Осетр, сообщают "Николаевские новости". Они вымогали у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первого транша в размере 250 тысяч гривен. 13 и 14 января Центральный районный суд города Николаева избирал меру пресечения подозреваемым. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал 43-летнему подозреваемому исключительную меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 600 тысяч гривен. Судьбу троих других задержанных правосудие еще не решило.

В Николаеве "на горячем" поймали вора, сливающего топливо из тепловоза

В ночь на среду, 15 января, правоохранители поймали "на горячем" 41-летнего жителя Николаева, который перекачивал топливо из тепловоза ОАО "Укрзалізниця" в автомобиль со специально оборудованной бочкой, сообщают "Новости N". Сотрудники полиции установили, что местный житель вместе с машинистом сливали топливо с поезда, с помощью специального оборудования, приспособленного для откачки горючего из топливных баков тепловозов. Во время осмотра автомобиля УАЗ, который принадлежит злоумышленнику, правоохранители обнаружили емкость для хранения дизельного топлива и более тонны похищенного горючего. Правонарушитель не успел распорядиться украденным, поскольку был уличен на месте совершения преступления. Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Одесситку едва не убил кусок карниза в центре города

В центре Одессы на женщину упал кусок карниза, отбившийся от балкона. О происшествии написала на своей странице Фейсбук ее сестра, сообщает "odessa.net.ua". "Идя по улице она услышала шум и начала отбегать от здания, но отвалившийся кусок карниза, отбившись от балкона, упал ей на голову. Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову" - написала одесситка. "Молодой человек, из офиса рядом (низкий ему поклон и благодарность за участливость) увидев это, проводил ее в офис и вызвал скорую. Благо, травма мягких тканей, сотрясение. На скорой сказали, что все могло быть намного хуже. Оставили сообщение полиции. Но будет ли что-то делаться - вопрос".

Кусок карниза обвалился в центре Одессы. Фото: оdessa.net.uа

"Охотник за приведениями" в Одессе бросался на людей

Одесские патрульные задержали агрессивно неадекватного молодого человека, который бросался на прохожих, сообщает "odessa.net.ua". В полицию поступила информация о странном полуголом парне, который угрожает прохожим ножницами и пытается себя покалечить. Инспекторы, обнаружив парня с душевным расстройством пытались с ним поговорить, но после попытки нападения, вынуждены были его задержать. На место прибыли медики и госпитализировали мужчину, который просил отпустить его и утверждал, что он "Охотник за привидениями".

"Охотник за привидениями" в Одессе. Фото: полиция

В Одессе правоохранители задержали двоих подозреваемых в ограблении несовершеннолетнего парня

Грабители избили 17-летнего юношу, который шел вечером по парку, и завладели его рюкзаком, мобильным телефоном и деньгами. Парень неотложно обратился в полицию, сообщает "odessa.net.ua". Сотрудники полиции установили личности и задержали злоумышленников. Ними оказались два одессита 20-ти и 31-го года. Своей вины подозреваемые не отрицали и рассказали, что деньги успели потратить на собственные нужды, а гаджет продать. На время следствия суд оставил их под стражей.

Кропивницкий: в спальном районе 18-летний юноша упал в шахту лифта

14 января в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в шахту лифта упал человек. Спасатели, прибывшие на место вызова, спустились в шахту лифта и транспортировали юношу 2001 года рождения в карету скорой помощи. На данный момент пострадавший находится в реанимации, сообщает "Утренний город".

Юноша упал в шахту лифта. Фото: ugorod.kr.uа

Марихуана, экстази и психотропная соль: в Виннице задержали "закладчика" наркотиков

13 января в Виннице задержали мужчину, который распространял наркотики, сообщает "20 минут". В полицию поступила информация том, что 24-летний житель соседней области занимается сбытом наркотиков. Его задержали на одной из улиц города. Всего у мужчины было изъято 200 грамм метамфетамина, 10 грамм психотропной соли PVP, более 10 таблеток экстази, электронные весы, пакетики для фасовки и подготовленные к продаже наркотики. Кроме того, задержанный указал 5 мест закладок, которые он успел сделать в городе. В данный момент выясняется источник происхождения наркотиков. Подозреваемый содержится в СИЗО.