Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали

Сегодня, 15 января, председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов посетил с рабочим визитом Главное управление ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По его словам, проверку руководящего состава проведут в течение месяца.

Об этом проинформировала пресс-служба ГНС ​​Украины.

"Мы в течение месяца проведем проверку руководящего состава, как по всей Украине, так и в Центральном аппарате. Соответственно еще раз обратимся с запросом в правоохранительные органы, планируем привлекать и наши антикоррупционные органы", - заявил председатель ГНС ​​Сергей Верланов.

Председатель ГНС отдельно подчеркнул, что в налоговой будут строго и бескомпромиссно останавливать любые попытки реанимировать старые коррупционные схемы.

"Задача Государственной налоговой службы - наполнение бюджета благодаря качественным и удобным для плательщиков сервисам, эффективный контроль за уплатой налогов. Кто не хочет, или не умеет этого делать, тому не место в налоговой службе", - отметил Верланов и призвал налоговиков заботиться о своей честную репутацию.

Также Верланов сообщил, что по поручению премьер-министра Украины Алексея Гончарука ГНС проведет переаттестацию всех работников налоговой службы до 1 июля этого года по всей Украине.

"Премьер-министром была поставлена ​​задача провести аттестацию всех сотрудников ГНС, которые были переведены из ГФС (Государственной фискальной службы). В течение двух недель мы вынесем на рассмотрение правительства соответствующие предложения. Одним из вариантов является внесение изменений в Закон и проведение переаттестации по примеру Офиса прокуратуры. Этот процесс планируется провести в сокращенные сроки. Премьер-министром Алексеем Гончаруком была поставлена ​​задача сделать это до 1 июля 2020 года", - прокомментировал главный налоговик страны.

Кроме этого, Верланов сообщил, что на этой неделе в ГНС начнет свою работу анонимная антикоррупционная горячая линия. Поэтому все, кто будет располагать информацию о незаконных действиях сотрудников налоговой, смогут сообщить об известных им фактах.

Добавим, после рабочего совещания председатель ГНС ​​провел короткий брифинг с представителями СМИ, где он, в частности, отметил, что отныне налоговая служба Одесской области работает в штатном режиме.