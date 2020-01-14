На Сумщине горел еще один поезд, а в Запорожье, чтобы снять гайку с полового члена жителя, вызывали спасателей

В Одесской области в аварии погиб водитель "Скорой", врач - в реанимации

Вчера ночью в селе НовоселовкаСаратского района Одесской области произошло смертельное ДТП, сообщает "odessa.net.ua". Легковушка на большой скорости въехала в служебный автомобиль местной больницы. В результате аварии от полученных травм скончался водитель скорой, а врач-педиатр, которая находилась в авто в момент столкновения, получила тяжелые травмы и находится в реанимации. По данным СМИ, в салоне иномарки находились молодые люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. 20-летний водитель бросил машину и сбежал с места происшествия. Его личность уже установлена. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения.

В Одессе таможенники изъяли почти на 3 млн. контрафактных кубиков Рубика

Одесские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика, сообщает "odessa.net.ua". "Контрабанда недели в этот раз попала в рубрику, в первую очередь, из-за определенной трагикомичности. Одесские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика!", - пишет председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook. Он сообщает, что по факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол. 7 800 контрафактных кубиков Рубика изъяты. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 млн грн.

Фото:odessa.net.ua

В Харькове группу лиц подозревают в завладении квартирами одиноких

В Харькове оперативники разоблачили группу лиц, которые подозреваются в завладении квартирами одиноких и умерших граждан, сообщает "Время". По данным полиции, к мошеннической схеме причастны трое харьковчан в возрасте от 35 до 70 лет. В течение 2018-2019 годов они подделывали правоустанавливающие и другие документы, в результате чего становились незаконными владельцами квартир различных лиц. Установлена причастность группы злоумышленников к пяти эпизодам преступной деятельности.Полиция провела восемь обысков у фигурантов, по результатам которых изъяли доказательства (поддельные документы, компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты, а также 50 000 грн). 10 января двум участникам группы 35 и 52 лет суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.70-летней женщине избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие проверяет на причастность к совершению преступления еще пять человек.На пять квартир, которые стали предметом посягательства, наложен арест.

В Днипре разыскивают людей, снявших на видео горящего бездомного

На центральной площади Днипра двое мужчин грелись у костра. В результате неосторожного обращения один из мужчин упал в костер, загорелся и от полученных ожогов скончался на месте происшествия, сообщает "Наше Місто". Возгорание сняли очевидцы на видео и выложили в сети Интернет. Самым вопиющим является то, что человек, который снимал все на камеру телефона не оказал помощь пострадавшему, который находился в опасном для жизни состоянии. По данному происшествию открыто два уголовных производства: неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, при возможности оказать такую помощь и несчастный случай. Полиция устанавливает личность потерпевшего и все обстоятельства произошедшего.

В Днипре домушники пытались обокрасть квартиру

В Днепре трое воров сегодня ночью взломали замок и пытались обокрасть одну из квартир в Амур-Нижнеднепровском районе, сообщает "Днепр час".

Внимательные соседи испугали возможных домушников, когда увидели, как они взламывают замок. Патрульные быстро нашли и задержали преступников. При себе у воров были балаклавы, фонари, отвертки, набор ключей, ножницы по металлы и др.С вероятными преступниками будут работать следователи АНД района.

Нарушитель ПДД пытался откупиться от патруля 200 гривнами

В Центральном районе города Николаева в ночь на 13 декабря за нарушение правил дорожного движения полицейский патруль остановил автомобиль Opel.При проверке документов оказалось, что у водителя не было прав. И парень предложил полицейским "решить вопрос на месте".Те отказались и предупредили гражданина об уголовной ответственности за попытку дать взятку должностному лицу. Но тот упорно совал деньги.Закончилось тем, что на водителя составили протокол, а затем передали следственно-оперативной группе Центрального райотдела полиции, сообщают "Николаевские новости".

Чтобы снять гайку с полового члена жителя Запорожья, пришлось вызывать спасателей

В Запорожье местный житель надел на свой половой орган металлическую гайку, но снять металлический предмет самостоятельно не вышло. За помощью запорожец обратился к медикам, сообщают "Новости N". Врачи пытались снять гайку, но им это не удалось. Для удаления они решили провести хирургическое вмешательство. Пациента уже готовили к операции, когда медики решили позвонить спасателям "Кобры". С помощью специальных инструментов спасатели спилили гайку. Все это время мужчина находился под наркозом. Поэтому рассказать, зачем он надел на себя металлический предмет, не смог.После оказания помощи пациент остался в больнице под наблюдением медиков.

Фото: novosti-n.

На Сумщине горел еще один поезд

13 января в 13.52 произошло возгорание локомотива поезд №785 Шостка – Киев, сообщает "Ваш шанс". ЧП случилось между с. Халимоново и Бахмачем. Пострадавших нет. Из-за закрытия движения поездов на участке была задержка в графике движения.

Фото: shans

На Сумщине полицейский пес нашел два килограмма марихуаны

СотрудникиПутивльского отделения полиции Сумской области получили оперативную информацию о том, что 33-летний житель одного из сел района может хранить дома наркотики. К указанному гражданину с обыском прибыли правоохранители.При осмотре помещения полицейский пес Ульф"указал" на большую спортивную сумку, которая хранилась в хозяйственном помещении. "Осмотрев содержимое сумки, мы обнаружили измельченное и высушенное сырье растительного происхождения, по всем признакам похожее на каннабис, - комментирует ситуацию Александр Торчицкий, руководитель Путивльского отделения полиции. - Сам владелец дома признает, что это марихуана и принадлежит она именно ему. Общий вес находки составил около 2 килограммов".Цена марихуаны по ценам "черного" рынка составляет почти 300 тыс. грн. Изъятое сырье направили на экспертное исследование, а самого мужчину следователи проверяют на предмет сбыта наркотиков.В том случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание до 3 лет заключения, сообщает "Ваш шанс".