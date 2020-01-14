Журналист интернет-издания "Бизнес Цензор" Сергей Головнев считает, что "зеленый" тариф в Украине является "кошмарным злом, которое делает электроэнергию в стране дороже".

Об этом он заявил на своей странице в социальнй сети Facebook.

На чем строится богатство страны? Кто-то считает, что если инвестировать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) миллиарды гривен, чтобы за 4 года все окупить, а потом сосать баблос из нищих украинских потребителей, то страна станет богатой.

Это не так. Страна становится богатой, когда есть производство продукции с добавленной стоимостью и ее экспорт.

Зеленый тариф (ЗТ) в том виде, в котором он запущен в Украине – кошмарное зло, которое делает электроэнергию (э/э) в стране дороже. Дороже там, где и так закрываются производственные предприятия. То есть, рабочих мест, а значит – потребителей э/э, становится меньше, а платить за э/э в целом надо больше.

Это ущербная спираль рано или поздно приведет к дефолту всей системы. Потеряют все, включая тех, кто инвестирует в ВИЭ.

Мало того, что нынешний ЗТ – зло сам по себе. Так еще в конце 2018 года ахметовское лобби в парламенте втихаря протащило правку, которая субсидирует импорт оборудования для ВИЭ (отмена НДС на импорт).



У нас есть производство комплектующих для ветряков в Краматорске – Fuhrlander Максима Ефимова (бывший нардеп от БПП, собственник "Донбассэнерго"). Он сам – крупный игрок на рынке ВИЭ.

Под Винницей работает завод KNESS, который производит солнечные панели. Самый крупный совладелец – Евгений Дидиченко, бывший директор Юго-Западной системы НЭК "Укрэнерго".

Бог с ними, с персоналиями. Вопрос – как их деятельность отражается на экономике страны.

Так вот, Fuhrlander и KNESS платят НДС, а поставщики китайского оборудования – нет. Расскажите это в любой развитой стране. Вас засмеют. Любое нормальное государство субсидирует производство внутри и ограничивает импорт, а не наоборот.

Те, кто протащил эту правки – враги государства. Они лишили конкурентного преимущества украинских рабочих в пользу китайских рабочих, в пользу хитрожопых зеленых инвесторов, которые хотят вложить гривну и забрать 10 у нищей экономики своей страны.

Мало того, эта субсидия стала одной из причин дефицита госбюджета в конце 2019 году. Не заплаченный НДС с импорта заставил Гончарука сделать секвестр бюджета в декабре 2019 года.

А теперь о том, кто же стал главным бенефициаром этой правки? Очевидно, тот кто больше всего завез оборудования и запустил больше всего мощностей ВИЭ в 2019 году.

Согласно последнему отчету НКРЭКУ, за 11 месяцев 2019 года в стране было запущено 3,3 ГВт мощностей ВИЭ. Плюс к 2,1 ГВт, которые существовали до этого. То есть, за год запустили больше, чем за предыдущие 10 лет.

Ищем крупнейшие мощности, запущенные в 2019 году.

Орловская ВЕС – суммарно 100 МВт в 2019 году, Приморская ВЭС (1 и 2) – 200 МВт, ТОВ "Солар Фарм-1" (Никопольская СЭС) – 250 МВт, ТОВ "Солар Фарм-3" (Покровская СЭС) – 325 МВт.

Все это проекты ДТЭК Рината Ахметова. Суммарная мощность запущенных ДТЭК в 2019 году мощностей ВИЭ: 100+200+250+325 = 0,9 ГВт, или почти 30% от мощностей, запущенных в 2019 году.

Второй крупнейший строитель ВИЭ в 2019 году – компания Vindkraft шведа Карла Стурена, которая построила 260 МВт ВЭС. Остальные проекты очень сильно меньше ахметовских.

Тут некоторые товарищи доказывают мне в личке, что нельзя называть Ахметова главным бенефициаром этой схемы. Дескать, сотни инвесторов, среди которых Ахметов хоть и самый крупный, но не единственный.

Расскажите об этом публично. Не мне, как журналисту, а мне – как потребителю, которому рано или поздно придется вместе со всеми оплачивать жадность зеленых инвесторов.

Все это к чему? Вчера Комитет Геруса наконец рекомендовал отмену этой правки. Я надеюсь, парламент проявит адекватность. Хотя и поздновато уже. Свои несколько миллиардов Ахметов уже срубил, лишив украинцев работы, доходов и налогов.