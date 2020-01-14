Медведчук заявил, что на его самолете из Омана летела его дочь

Депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, кто находился на борту самолета, которым он пользуется, во время перелета из Омана в Москву, который совпал с отдыхом в Омане президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я пользуюсь этим самолетом в соответствии с соглашением, которое было у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет. Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины – Ред.). И больше на борту этого самолета нет на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было", – отметил Медведчук.

На уточняющий вопрос корреспондента Медведчук объяснил, что самолет только забирал семью его дочери, которые приехали в Оман на отдых в конце декабря. Он уточнил, что на борту самолета находились, кроме его дочери, ее муж Андрей Рюмин и трое их детей.

Медведчук отметил, что Рюмин не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и не встречался с ним в Омане.

Народный депутат отверг информацию о том, что якобы на самолете побывал помощник президента России Владислав Сурков. "Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господин Сурков мог попасть в этот самолет? И из Омана в Москву он летел с семьей моей дочери. Больше там никого не было", – рассказал он.

Медведчук отметил, что пользуется этим самолетом несколько месяцев, а в целом пользуется "двумя-тремя" самолетами.