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14 января 2020, вторник, 16:39 10
Общество 2020-01-14T16:45:01+02:00
Українські Новини
Медведчук заявил, что на его самолете из Омана летела его дочь

Медведчук заявил, что на его самолете из Омана летела его дочь

Ольга Фандорина
Виктор Медведчук, Оман, Самолет

Депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, кто находился на борту самолета, которым он пользуется, во время перелета из Омана в Москву, который совпал с отдыхом в Омане президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я пользуюсь этим самолетом в соответствии с соглашением, которое было у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет. Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины – Ред.). И больше на борту этого самолета нет на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было", – отметил Медведчук.

На уточняющий вопрос корреспондента Медведчук объяснил, что самолет только забирал семью его дочери, которые приехали в Оман на отдых в конце декабря. Он уточнил, что на борту самолета находились, кроме его дочери, ее муж Андрей Рюмин и трое их детей.

Медведчук отметил, что Рюмин не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и не встречался с ним в Омане.

Народный депутат отверг информацию о том, что якобы на самолете побывал помощник президента России Владислав Сурков. "Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господин Сурков мог попасть в этот самолет? И из Омана в Москву он летел с семьей моей дочери. Больше там никого не было", – рассказал он.

Медведчук отметил, что пользуется этим самолетом несколько месяцев, а в целом пользуется "двумя-тремя" самолетами.

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