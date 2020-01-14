Тема "космических зарплат и премий", устанавливаемых в последнее время топ-менеджерами государственных предприятий и высшими госчиновниками, является одной из основных, обсуждаемых как простыми гражданами, так и популярными блогерами. Своими размышлениями по этому поводу на персональной странице в социальной сети Facebook поделился и известный политтехнолог Михаил Подоляк.

"первое правила жлобовника)

Крутая фишка. Демонстративно начисляй себе большие зарплаты и премии на гос/службе. Не стесняйся этого... Не обращай внимания на вопиющий "кассовый разрыв" между средним уровнем зарплат в стране и вознаграждением министров и их замов... Не заморачивайся неадекватностью, когда официальная зарплата какого/нибудь хитросделанного Смелянского из крайне "комфортной" Укрпошти существенно выше среднемесячной зарплаты американских министров энергетики и даже президентов). Ну какой там уровень жизни в той Америке... Не испытывай ни малейшей рефлексии, упорно демонстрируя свою наглость и не собираясь ее даже как/то внятно объяснять...

... Чтобы сделать головокружительную карьеру нужно быть неэффективным, бесполезным, генерирующим убыток и при этом обязательно претендовать на невероятно высокие заработные платы. Где это возможно? Правильно. Только в нищем государстве, разваривающимся прямо на глазах и с крайне неэффективной системой управления. Только в этом государстве заместитель министра культуры (очень яркая и полезная должность) может получать 430 тысяч ежемесячной зарплаты, а тот же глава Укрпошты чуть меньше... 80 тысяч сладких долларов и тоже в месяц). Яркий пацанчик... Справедливости ради уточню одну существенную деталь. Высокие начисления - это НЕ для всей вертикали, не для всех чиновников. Те же начальники департаментов или главные специалисты - нищеброды с 5-6 тысячами зарплат, которые должны думать о том, как продать свои услуги налево). А вот гигантские бонусы - привилегии небольших групп "своих" в министерствах и госкомпаниях...

... Это оправдано должно раздражать общества. Общество должно быть возмущено. Лучше, конечно, если общество начнёт думать о том, как правильно выбивать зубы этим наглецам). Потому что несоответствие между размером оплаты труда и КПД этих "замминистров" разрушают основы государства. Ты - не эффективен, но ты очень хитёр и циничен. Критериев успешности не существует - можно просто говорить "мы успешны", но при этом всё везде в дефиците. Везде умирает инфраструктура и даже пафосные ТЦ типа Оушен Плазы в считанные минуты тонут в горячем дерьме)...

... Весь этот сюр мы уже не раз разбирали. Да, при эффективном администрировании топам необходимо платить солидные вознаграждения. Ключевое здесь - эффективные. У нас же министерства крайне неэффективны, раздуты и бесполезны. Гос/компании и гос/предприятия сверх убыточные. А все сегодняшние инициативы "нового государства" направлены на усиление фискального давления на налогоплательщика, чтобы... получить возможность платить своим неэффективным менеджерам ещё больше). Явно парадоксальная ситуация, когда небольшая группа ребят открыто получает доходы больше, чем европейские чиновники на сопоставимых должностях. Почему нищая страна должна платить неэффективным гос/менеджерам существенно больше, чем успешные страны? Потому что прямо сегодня топам ещё увеличили зарплаты в 3 - 3,5 раз)...", - резюмировал Михаил Подоляк.